После распада Советского Союза в начале 1990-х годов Беларусь все больше сближалась с Россией, в отличие от своих соседей. Эта связь укрепилась, когда Кремль начал войну против Украины.

Сейчас Беларусь играет важную роль для Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно об отношениях между Беларусью и Россией?

В издании отмечают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, позволил использовать страну как плацдарм для военных ударов России по Украине и базу для ее ядерного оружия.

Эта помощь была оказана после того, как российский диктатор Владимир Путин много лет финансировал правительство Лукашенко в обмен на политическую лояльность.

Южная территория Беларуси простирается вблизи Киева, что сделало ее полезной базой для российских войск в их неудачной попытке быстро захватить столицу Украины в начале полномасштабного вторжения.

Беларусь также граничит с Польшей, Литвой и Латвией – странами-членами НАТО. Такое расположение обеспечивает ее стратегическое значение для России, с которой она имеет общую непроницаемую границу на востоке.

Кроме этого, Беларусь является частью кратчайшего пути между материковой частью России и Калининградом – изолированной территорией, удерживаемой Россией.

Стоит заметить, что в прошлом Лукашенко испытывал терпение Путина, называя Беларусь независимым государством, несмотря на ее значительную зависимость от российской энергетики и финансовой помощи. Минск отказался официально признать аннексию Крыма Россией в 2014 году и попытался стать посредником по этому вопросу.

Отношения начали меняться в 2020 году, когда Путин получил большее влияние, поддержав репрессии против хорошо организованного оппозиционного движения, которое угрожало свергнуть ослабленного Лукашенко. Это позволило белорусскому диктатору подойти к президентским выборам 2025 года с тысячами оппонентов в тюрьмах или в изгнании, и без активной оппозиции, которая могла бросить ему вызов изнутри.

Тогда как Москва получила дополнительные рычаги влияния, предоставив Беларуси миллиарды займов и заключив льготные соглашения по поставкам нефти и газа в страну. А санкции, введенные западными правительствами против Беларуси, еще больше поглотили ее в "объятия России".

В 2022 году Лукашенко предложил убежище ныне покойному мятежному командиру российской группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Этот жест помог обезвредить самый серьезный вызов правлению Путина.

Кроме этого, российская армия проводила совместные учения с Беларусью, известные как "Запад", в течение недель, предшествовавших полномасштабному вторжению в Украину. Это позволило России перевезти оборудование и войска на белорусскую территорию вблизи украинской границы.

По оценкам НАТО, в то время в Беларуси могло находиться около 30 000 российских солдат, что сделало это самым большим военным накоплением там со времен Холодной войны. Эти силы остались после завершения учений и многие из них приняли участие во вторжении.

Через несколько дней после начала войны Беларусь отказалась от своего нейтрального статуса, что дало ей законное прикрытие для размещения российских войск и оружия.

В марте 2023 года Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, сохраняя при этом контроль над ним, что стало заметным изменением статус-кво после того, как Беларусь и две другие бывшие советские республики, Украина и Казахстан, в 1994 году договорились о передаче России ядерного оружия, размещенного на их территории, в обмен на гарантии безопасности.

Уже в июне того же года российский диктатор сообщил, что первое российское тактическое ядерное оружие было доставлено в Беларусь. Россия также прислала ракеты малой дальности "Искандер", способные нести ядерные боеголовки, и зенитно-ракетную систему С-400.

В сентябре 2025 года страны возобновили совместные военные учения. Такие маневры начались на фоне обострения напряженности с НАТО после того, как залп российских беспилотников нарушил польское воздушное пространство.

Заметим, что, по данным правозащитного центра "Весна", Европа и США ввели санкции против Беларуси после репрессий Лукашенко после выборов 2020 года, в результате которых почти 3700 человек были осуждены за демонстрации против результатов голосования.

Евросоюз заявил, что выборы не были "ни свободными, ни справедливыми, и не соответствовали международным стандартам", осудил насилие, примененное против мирных протестующих, и призвал освободить задержанных.

Впоследствии западные санкции усилили, чтобы наказать белорусское правительство за нарушение прав человека и участие в войне в Украине. ЕС заблокировал экспорт товаров и технологий, которые могли быть использованы белорусскими военными.

Финансовые санкции, наложенные на Россию Соединенными Штатами и Великобританией после вторжения в Украину, также были применены к Беларуси. Тогда как ЕС применил ограничения против белорусских граждан, которые помогали российским военным усилиям.

Однако Украина воздержалась от включения Лукашенко в санкционный список, несмотря на критику участия Беларуси в войне.

США стремились возобновить сотрудничество с Беларусью с момента возвращения президента Дональда Трампа к власти, договариваясь об освобождении политических заключенных в обмен на ослабление санкций.

Санкции испытали устоявшуюся экономическую модель Беларуси по экспорту топлива, изготовленного из импортируемой российской нефти, и продажи удобрений на основные рынки, такие как Китай, Индия и Бразилия.

Однако их было недостаточно, чтобы заставить Лукашенко, который находится у власти с первых президентских выборов в Беларуси как независимой республике 1994 года, переосмыслить свой союз с Путиным.

Сотрудничество Беларуси и России: коротко о главном