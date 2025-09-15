Після розпаду Радянського Союзу на початку 1990-х років Білорусь дедалі більше зближувалася з Росією, на відміну від своїх сусідів. Цей зв'язок зміцнився, коли Кремль розпочав війну проти України.

Наразі Білорусь відіграє важливу роль для Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Це погоджено з Путіним, – опозиціонер пояснив, чому Лукашенко заграє з Трампом

Що відомо про відносини між Білоруссю та Росією?

У виданні зазначають, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, дозволив використовувати країну як плацдарм для військових ударів Росії по Україні та базу для її ядерної зброї.

Ця допомога була надана після того, як російський диктатор Володимир Путін багато років фінансував уряд Лукашенка в обмін на політичну лояльність.

Південна територія Білорусі простягається поблизу Києва, що зробило її корисною базою для російських військ у їхній невдалій спробі швидко захопити столицю України на початку повномасштабного вторгнення.

Білорусь також межує з Польщею, Литвою та Латвією – країнами-членами НАТО. Таке розташування забезпечує її стратегічне значення для Росії, з якою вона має спільний непроникний кордон на сході.

Окрім цього, Білорусь є частиною найкоротшого шляху між материковою частиною Росії та Калінінградом – ізольованою територією, що утримується Росією.

Варто зауважити, що в минулому Лукашенко випробовував терпіння Путіна, називаючи Білорусь незалежною державою, попри її значну залежність від російської енергетики та фінансової допомоги. Мінськ відмовився офіційно визнати анексію Криму Росією у 2014 році та спробував стати посередником щодо цього питання.

Відносини почали змінюватися у 2020 році, коли Путін здобув більший вплив, підтримавши репресії проти добре організованого опозиційного руху, який загрожував повалити ослабленого Лукашенка. Це дозволило білоруському диктатору підійти до президентських виборів 2025 року з тисячами опонентів у в'язницях або у вигнанні, і без активної опозиції, яка могла кинути йому виклик зсередини.

Тоді як Москва отримала додаткові важелі впливу, надавши Білорусі мільярди позик та уклавши пільгові угоди щодо постачання нафти та газу до країни. А санкції, запроваджені західними урядами проти Білорусі, ще більше поглинули її в "обійми Росії".

У 2022 році Лукашенко запропонував притулок нині покійному бунтівному командиру російської групи найманців ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Цей жест допоміг знешкодити найсерйозніший виклик правлінню Путіна.

Окрім цього, російська армія проводила спільні навчання з Білоруссю, відомі як "Захід", протягом тижнів, що передували повномасштабному вторгненню в Україну. Це дозволило Росії перевезти обладнання та війська на білоруську територію поблизу українського кордону.

За оцінками НАТО, на той час у Білорусі могло перебувати близько 30 000 російських солдатів, що зробило це найбільшим військовим накопиченням там з часів Холодної війни. Ці сили залишилися після завершення навчань і багато з них взяли участь у вторгненні.

Через кілька днів після початку війни Білорусь відмовилася від свого нейтрального статусу, що дало їй законне прикриття для розміщення російських військ та зброї.

У березні 2023 року Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, зберігаючи при цьому контроль над нею, що стало помітною зміною статус-кво після того, як Білорусь та дві інші колишні радянські республіки, Україна та Казахстан, у 1994 році домовилися про передачу Росії ядерної зброї, розміщеної на їхній території, в обмін на гарантії безпеки.

Вже у червні того ж року російський диктатор повідомив, що перша російська тактична ядерна зброя була доставлена до Білорусі. Росія також надіслала ракети малої дальності "Іскандер", здатні нести ядерні боєголовки, та зенітно-ракетну систему С-400.

У вересні 2025 року країни відновили спільні військові навчання. Такі маневри розпочалися на тлі загострення напруженості з НАТО після того, як залп російських безпілотників порушив польський повітряний простір.

Зауважимо, що, за даними правозахисного центру "Весна", Європа та США запровадили санкції проти Білорусі після репресій Лукашенка після виборів 2020 року, в результаті яких майже 3700 осіб було засуджено за демонстрації проти результатів голосування.

Євросоюз заявив, що вибори не були "ні вільними, ні справедливими, і не відповідали міжнародним стандартам", засудив насильство, застосоване проти мирних протестувальників, і закликав звільнити затриманих.

Згодом західні санкції посилили, щоб покарати білоруський уряд за порушення прав людини та участь у війні в Україні. ЄС заблокував експорт товарів і технологій, які могли бути використані білоруськими військовими.

Фінансові санкції, накладені на Росію Сполученими Штатами та Великою Британією після вторгнення в Україну, також були застосовані до Білорусі. Тоді як ЄС застосував обмеження проти білоруських громадян, які допомагали російським військовим зусиллям.

Однак Україна утрималася від включення Лукашенка до санкційного списку, попри критику участі Білорусі у війні.

США прагнули відновити співпрацю з Білоруссю з моменту повернення президента Дональда Трампа до влади, домовляючись про звільнення політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій.

Санкції випробували усталену економічну модель Білорусі щодо експорту палива, виготовленого з імпортованої російської нафти, та продажу добрив на основні ринки, такі як Китай, Індія та Бразилія.

Однак їх було недостатньо, щоб змусити Лукашенка, який перебуває при владі з перших президентських виборів у Білорусі як незалежній республіці 1994 року, переосмислити свій союз із Путіним.

Співпраця Білорусі та Росії: коротко про головне