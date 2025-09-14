Про це у розмові з 24 Каналом зазначив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка, нагадавши, що 80% економіки Білорусі залежить від Росії.

Лукашенко намагається загравати з Трампом, аби той зняв санкції з його країни. Проте, як пояснив Вячорка, він робить це і через те, що це вигідно Путіну. Адже пом'якшення санкційної політики в бік Білорусі відкриває певні можливості для очільника Кремля.

Тоді він зможе закуповувати через білоруські компанії підсанкційні товари. Це загравання з Трампом на сто відсотків погоджено з Путіним. Ця гра Лукашенка з Трампом не несе жодної загрози для Путіна, це ілюзія,

– переконаний Вячорка.

Нещодавно США зняли санкції з білоруської компанії "Бєлавіа". Радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської пояснив, що обмеження були зняті тільки в питанні закупівлі комплектуючих у Boeing для літаків. Раніше, з його слів, ці запчастини авіакомпанії Росії та Білорусі теж могли купувати, але через певні схеми, посередників. Зараз "Бєлавіа" зможе робити це напряму, що обійдеться дешевше.

Коротко про відносини Трампа і Лукашенка: