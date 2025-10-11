В августе 2025 года российские подразделения начали локальное наступление на Востоке Украины. Небольшие группы солдат продвинулись вблизи Доброполья, с минимальным сопротивлением зайдя на 15 – 20 километров вглубь фронта и захватив цепь сел.

После этого украинские военные начали контрнаступательные тактические действия, смог выбить россиян из нескольких сел, пытаясь перехватить инициативу на фронте. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал The Guardian.

Как украинские военные возвращали села в районе Доброполья?

После вражеского прорыва украинский взвод получил задание отбить села Грузское и Веселое – они располагались на вершине российского выступления, имевшего два "зубца", которые глубоко врезались в украинские позиции.

Наземные группы, оснащены пулеметами, начали штурм, используя громкоговорители с требованием сдаться, а позже к бою присоединились два украинских танка.

После этого мы зашли внутрь и начали зачищать территорию. Каждый дом, куст и подвал,

– сказал командир взвода с позывным "Тарантино".

Операция по отражению Грузского прошла относительно гладко: несколько российских бойцов сдались украинским защитникам. Зато в Веселом сопротивление было сильнее.

Подойдя по главной дороге среди разрушенных коттеджей, которые были в огне, 8-одиночный отряд дошел до двух последних домов, из которых велся огонь из подвала.

"Пуля попала в мой шлем, как кулак. Я был жив, слава Богу. Шлем меня спас. Я откатился, когда наши ребята открыли ответный огонь", – рассказал "Тарантино".

Еще один снаряд поджег рюкзак военного и его аккумулятор: он выбросил сумку и продолжил бой. По его словам, после прибытия дронов врага уничтожили.

Это была наша первая масштабная миссия такого рода. Конечно, было волнение, но мы все отрабатывали на тренировках,

– добавил он.

По подсчетам, во время этого боя десять россиян погибли. Потери среди украинских защитников отсутствовали.

Начиная с 14 августа, когда было отбито Веселое, Москва потеряла около половины своего нового выступления. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские силы освободили 330 квадратных километров территории, из которых более 170 квадратных километров полностью выведены из-под контроля врага. По его данным, российские потери составили около 3 520 человек, из них 1 988 погибших. Некоторые российские подразделения оказались в окружении и операции против них продолжаются.

Кстати, военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал в эфире 24 Канала, что украинское командование стабилизировало ситуацию возле Доброполья, передислоцировав подразделения и привлекая резервы, что остановило вражеское продвижение. Кроме того, Силам обороны удалось перерезать логистику врага, поэтому россияне не могут закрепиться на плацдармах.

Есть ли у врага силы на большой прорыв на фронте?

Несмотря на локальные успехи Украины, на многих участках фронта Россия продолжает наступление. Летом ее войска проникали в Днепропетровскую область и дошли до Купянска в Харьковской области.

Майор Евгений Лигерко, старший офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", отметил, что Кремль не имеет сил для масштабного прорыва:

У них есть определенный локальный успех. Но это не сильно меняет общую картину. У россиян нет четкого плана. Они движутся вперед по инерции,

– сказал военный.

По словам офицера, россияне изменили тактику – теперь вместо большой бронетехники они чаще используют много небольших штурмовых групп по 4 – 6 пехотинцев, которые проникают на позиции, перегруппировываются и продвигаются дальше.

"Их легко уничтожить, но трудно найти", – добавил Лигерко.

Танкист Сергей охарактеризовал ситуацию на фронте как "сложную, но стабильную". Старший сержант 93-го батальона Виталий Пясецкий подтвердил признаки ослабления врага: из-за глубоких ударов ВСУ россияне вынуждены были сократить использование горючего, бронетехники и артиллерии.

В сентябре темпы их продвижения замедлились – захвачено 259 квадратных километров, что почти вдвое меньше, чем в августе, и стало самым низким показателем с мая.

Пясецкий также отметил высокое моральное состояние украинских подразделений и положительно оценил бойцов, которые вступили в войска по контракту после освобождения из тюрем в рамках программы 2024 года.

Какова ситуация на Добропольском направлении сейчас?