Норвежская разведка признала Россию самой большой угрозой безопасности для страны. В то же время в НАТО отреагировали на российскую агрессию и отправили в Норвегию американские сверхзвуковые бомбардировщики.

Россия ведет гибридную войну против многих западных государств. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на издание VG и пресс-службу ВВС США в Европе.

К теме Риторика генсека НАТО настораживает: о чем сигнализируют последние заявления Рютте о поддержке Украины

Что известно о заявлениях норвежской разведки в отношении России?

Руководитель норвежской разведки Андреас Стенсенес заявил, что Россия сейчас является самой большой угрозой безопасности для страны. По его словам, Москва активно ведет гибридную войну против Норвегии, в частности применяет кибератаки, кампании по дезинформации, разведывательные операции и попытки всплывать на общественное мнение. Цель этих действий – подорвать стабильность и ослабить обороноспособность государства.

Отдельно отмечается, что российские хакеры уже осуществляли серьезные атаки на критическую инфраструктуру страны. Одним из самых громких случаев стал взлом цифровой системы управления дамбой Ризеватнет, когда злоумышленники временно получили контроль над объектом.

Заявления о росте опасности со стороны России поступают и из норвежской полицейской службы безопасности (PST). Там отмечают, что страна-агрессор использует широкий спектр сложных методов информационной, разведывательной, подрывной деятельности против Норвегии и других западных стран.

Как американские бомбардировщики оказались на границе с Россией?

На фоне роста угроз, в НАТО приняли решение усилить оборонное присутствие в регионе. США перебросили в Норвегию 3 сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.



B-1B Lancer / Фото U.S. Air Force

Самолеты базируются на севере страны и участвуют в тренировках с норвежскими истребителями F-35, отрабатывая совместные действия и удары в условиях, максимально приближенных к боевым.

Размещение самолетов такого класса в Норвегии позволит экипажам отрабатывать тактику и координацию с союзниками, повышая маневренность и боевую готовность. Экипажи бомбардировщиков выполнят серию учебных действий под руководством Альянса.