Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Украине будет поступать помощь от Альянса, независимо от того, с каким результатом закончится общение Трампа и Путина. Однако политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом выразил обеспокоенность относительно высказывания Рютте.

Смотрите также Заручился поддержкой ЕС и НАТО, – Reuters об участии Зеленского в саммите на Аляске

Способен ли НАТО продолжать помощь Украине без США?

Бурченко отметил, что риторика генсека НАТО не вызывает у него положительные впечатления.

Он говорит о том, что НАТО останется с Украиной, независимо от того, какое решение будет принято во время двустороннего саммита на Аляске и продолжат ли Соединенные Штаты оказывать военную помощь Киеву.

Получается, что Рютте знает больше, чем мы, и что уже есть предварительные решения со стороны США о прекращении военной помощи Украине. Это вызывает ряд логических вопросов,

– отметил политолог.

Как известно, ключевой страной Североатлантического альянса являются Соединенные Штаты Америки, и решение любого вопроса, как пояснил он, в рамках НАТО без них невозможно.

Сейчас только нарабатывается механизм и логистика закупки вооружения европейскими странами у США для Украины. В то же время она уже имеет довольно предметный характер, и уже от целой группы европейских стран сформированы два пакета вооруженной помощи на общую сумму 1 миллиард долларов.

Однако хватит ли этого Украине для того, чтобы противостоять российскому нашествию, которое постоянно только масштабирует военное производство? При этом еще надо учесть высокие цены на американское оружие и технику,

– подчеркнул исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

Поэтому результат этого саммита во многом будет зависеть от единства позиции западных стран. Если Соединенные Штаты проигнорируют приоритеты и "красные линии", о которых говорил украинский президент и европейцы и будут вести политику, которая выгодна исключительно им, игнорируя позицию своих друзей и партнеров, тогда мы живем уже совершенно в другом мире с уничтоженным международным правом.

Тогда все должны осознать, что отныне в международной политике каждый сам за себя

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте на фоне встречи Трампа и Путина 15 августа на Аляске заявил, что поставки оружия Украине продолжатся независимо от того, что произойдет на саммите США и России. По словам Рютте, страны НАТО обеспечат Киев "всем необходимым, чтобы оставаться в борьбе и быть в лучшем возможном положении", когда придет время для переговоров о прекращении огня или мирного соглашения.

Генсек НАТО считает, что саммит на Аляске станет "проверкой" намерений Путина относительно мира в Украине.