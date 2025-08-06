Такое заявление сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга во вторник, 5 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдеп США.

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Какую помощь предоставят Украине?

Дания, Норвегия и Швеция решили профинансировать дополнительный пакет оружия на 500 миллионов долларов. Накануне Нидерланды заявили, что оплатят поставки первого пакета американских вооружений и боеприпасов.

В частности, речь идет о ракетах для системы ПВО Patriot, стоимостью более 500 миллионов долларов. Вместе сумма такой помощи Украине от четырех вышеупомянутых европейских стран-союзниц оценивается в более чем 1 миллиард долларов.

Вместе эти поставки составляют более 1 миллиарда долларов в виде высокотехнологичного американского оборудования, которое, как отметил посол Витакер, позволит Украине "защищать критическую инфраструктуру и жизнь гражданского населения, а также держаться на поле боя, пока не будет достигнуто устойчивого прекращения огня,

– заявила Брюс.

К слову, Reuters сообщило, что Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777, а также услуг по транспортировке и консолидации на 203,5 миллиона долларов.