Британия отправила на Ближний Восток элитных охотников за БпЛА по "просьбе" стран региона

Великобритания отправила элитных экспертов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток для защиты баз от иранских атак, которые вместе с украинцами учились новейшим тактикам по отражению дроновых ударов.

Туда направили военнослужащих 12-го полка Королевской артиллерии, главного подразделения британской армии по борьбе с беспилотниками, пишет The Telegraph.

Кого направила Великобритания на Ближний Восток?

Лондон направил на Ближний Восток солдат, до конца недели соответствующие силы в регионе могут усилить большим количеством военнослужащих. Среди уже отправленных есть бойцы 12-го полка Королевской артиллерии.

Они в свою очередь ранее учили украинских военных работать с ракетами. По данным источников издания, Великобритания прибегла к этому шагу после просьбы сразу нескольких стран Ближнего Востока.

Точного расположения базы не указывают, очевидно из соображений безопасности. Мобилизацию дополнительных войск не объявляли, поэтому скорее всего, отправленные силы заменят людей, которые уже находятся в этом регионе.

Как Украина помогает странам Ближнего Востока

Глава дипломатии ЕС обратилась к странам Персидского залива с советом устанавливать контакты с Украиной и президентом Владимиром Зеленским для дальнейшего сотрудничества на фоне недавнего обострения на Ближнем Востоке.

Я также проводила телефонные разговоры со странами Персидского залива, и они были очень удивлены тем, насколько Украина помогает им в этом вопросе, несмотря на то, что сама находится под постоянными атаками,

– рассказала она.

На вышеупомянутой встрече, в частности, будут обсуждать вопрос того, как использование украинских технологий для противодействия беспилотникам может помочь странам Персидского залива усилить защиту от атак со стороны Ирана.

По ее мнению, подобное сотрудничество между странами может стать более взаимным. Она подчеркнула, что Украина, которая создала "эффективные средства перехвата дронов и защиты от них", может помочь странам Персидского залива.

В то же время Кая Каллас предположила, что конфликт на Ближнем Востоке может повлиять и на войну России против Украины, в частности, из-за недостатка оборонных ресурсов и систем ПВО, которые сейчас необходимы сразу в нескольких регионах.

"Так, эта ситуация имеет четкое влияние и на войну против Украины. Ведь оборонные возможности, которые нужны Украине, теперь также нужны на Ближнем Востоке. Есть также вопрос цепей поставок", – подчеркнула чиновница.

Украина тоже обеспокоена из-за сигналов от США относительно дальнейшей помощи для защиты от российских атак. Речь идет в частности, о дополнительных системах ПВО, в которых Вашингтон нуждается из-за конфликта против Ирана.