ОАЭ и Кувейт заявили, что их обстрелял Иран: Тегеран говорит об атаке на его НПЗ Лаван

Прошло всего несколько часов с тех пор, как на Ближнем Востоке установили перемирие. Но днем 8 апреля некоторые страны Персидского залива сообщили, что их обстреливает Иран.

Об этом говорится в сообщении Sky News. Кувейт атакуют дронами, а Объединенные Арабские Эмираты – ракетами.

Смотрите также Зеленский отреагировал на прекращение огня в Иране и обратился к России

Что известно о нарушении перемирия на Ближнем Востоке?

Страны Персидского залива сообщают о ракетных и дроновых атаках. Мы получаем сообщения об атаках из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта, несмотря на объявление о прекращении огня,

В Кувейте заявили, что их ПВО перехватывает волну иранских дронов с 7 утра по Киеву. Напомним, перемирие на Ближнем Востоке установили ночью 8 апреля.

"Некоторые из дронов нацеливались на ключевые нефтяные объекты, электростанции и заводы по опреснению воды, нанеся значительный ущерб инфраструктуре", – пишут Sky News.

Тем временем ПВО Эмиратов отражает ракетную угрозу.

Страны Персидского залива подверглись иранским атакам в течение войны, когда Тегеран нанес ракетных и дроновых ударов в ответ, чтобы заставить США и Израиль пойти на перемирие,

Страны Персидского залива – это собственно Иран, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак.

Что говорят в Иране, зачем они обстреливают соседей после перемирия?

Иранцы заявили об атаке на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Это произошло после объявления о прекращении огня. Но кто именно обстрелял – не сообщают.

Clash Report показали видео, заявленное как удары по НПЗ Лаван.

Будет ли мир на Ближнем Востоке?