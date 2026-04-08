ОАЭ и Кувейт заявили, что их обстрелял Иран: Тегеран говорит об атаке на его НПЗ Лаван
- Кувейт и ОАЭ заявили о ракетных и дроновых атаках со стороны Ирана, несмотря на объявление перемирия на Ближнем Востоке.
- В самом Иране говорят, что обстреляли их – НПЗ Лаван на одноименном острове.
Прошло всего несколько часов с тех пор, как на Ближнем Востоке установили перемирие. Но днем 8 апреля некоторые страны Персидского залива сообщили, что их обстреливает Иран.
Об этом говорится в сообщении Sky News. Кувейт атакуют дронами, а Объединенные Арабские Эмираты – ракетами.
Что известно о нарушении перемирия на Ближнем Востоке?
Страны Персидского залива сообщают о ракетных и дроновых атаках. Мы получаем сообщения об атаках из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта, несмотря на объявление о прекращении огня,
– говорится в заметке.
Какие страны обстрелял Иран 8 апреля
В Кувейте заявили, что их ПВО перехватывает волну иранских дронов с 7 утра по Киеву. Напомним, перемирие на Ближнем Востоке установили ночью 8 апреля.
"Некоторые из дронов нацеливались на ключевые нефтяные объекты, электростанции и заводы по опреснению воды, нанеся значительный ущерб инфраструктуре", – пишут Sky News.
Тем временем ПВО Эмиратов отражает ракетную угрозу.
Страны Персидского залива подверглись иранским атакам в течение войны, когда Тегеран нанес ракетных и дроновых ударов в ответ, чтобы заставить США и Израиль пойти на перемирие,
– напомнило СМИ.
Страны Персидского залива – это собственно Иран, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак.
Что говорят в Иране, зачем они обстреливают соседей после перемирия?
Иранцы заявили об атаке на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Это произошло после объявления о прекращении огня. Но кто именно обстрелял – не сообщают.
Clash Report показали видео, заявленное как удары по НПЗ Лаван.
НПЗ Лаван в Иране
Будет ли мир на Ближнем Востоке?
- Джей Ди Вэнс, который участвовал в переговорах, назвал перемирие хрупким. Но свое заявление не объяснил.
- Между Ираном и США запланированы прямые переговоры на пятницу, 10 апреля. Иран подтвердил свое участие через Пакистан.
- Но есть определенные сомнения. Например, источники AP говорят: есть неопределенность относительно того, какие темы будут обсуждаться и насколько достигнуто согласие относительно модальностей переговоров.
- Между тем Израиль и "Хезболла" воюют в Ливане и не собираются останавливать боевые действия. Мол, перемирие на них не распространяется.