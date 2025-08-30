Польша принудительно выслала из страны 15 граждан Украины. Их доставили к границе и передали украинской стороне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Кого депортировали в Украину?

Так, в Украину депортировали лиц, которые были неоднократно осуждены за кражи, грабежи, хранение наркотических и психотропных веществ, подделку документов и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Польша считает, что они "представляли угрозу общественной безопасности и порядку".

Польша депортировала 15 украинцев / фото Пограничной службы Польши

Соответствующие имена внесли в перечень лиц, пребывание которых в Польше является нежелательным. Им запретили въезд в страну на срок от пяти до десяти лет.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Каролина Галецкая заявила, что Польша всегда открыта для иностранцев, но не имеет толерантности к нарушению ими закона, независимо от гражданства, пишет RMF24.

