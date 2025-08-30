Польша депортировала 15 украинцев из-за "угрозы общественной безопасности"
- Польша депортировала 15 украинцев из-за угрозы общественной безопасности, которые были осуждены за различные правонарушения.
- Депортированным запретили въезд в Польшу на срок от пяти до десяти лет, их имена внесли в перечень нежелательных лиц.
Польша принудительно выслала из страны 15 граждан Украины. Их доставили к границе и передали украинской стороне.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пограничную службу Польши.
Смотрите также Как польская ненависть к украинцам отправляет их по пути Орбана
Кого депортировали в Украину?
Так, в Украину депортировали лиц, которые были неоднократно осуждены за кражи, грабежи, хранение наркотических и психотропных веществ, подделку документов и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Польша считает, что они "представляли угрозу общественной безопасности и порядку".
Польша депортировала 15 украинцев / фото Пограничной службы Польши
Соответствующие имена внесли в перечень лиц, пребывание которых в Польше является нежелательным. Им запретили въезд в страну на срок от пяти до десяти лет.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Каролина Галецкая заявила, что Польша всегда открыта для иностранцев, но не имеет толерантности к нарушению ими закона, независимо от гражданства, пишет RMF24.
Что известно о масштабной депортации украинцев после концерта Коржа?
В Варшаве после концерта белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа разгорелся громкий скандал из-за флага УПА.
Против 63 человек начато производство по выезду из страны. Среди них – 57 украинцев и 6 белорусов.
Польские правоохранители инкриминируют им акты агрессии, стычки с персоналом и демонстрацию запрещенной польским законодательством символики.
Посол Украины в Польше Василий Боднар поддержал наказание для украинцев. Он убежден, что те, кто нарушает закон, должны отвечать за это согласно законодательству Польши.