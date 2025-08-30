Польща примусово вислала з країни 15 громадян України. Їх доправили до кордону та передали українській стороні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Кого депортували до України?

Так, до України депортували осіб, які були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі, зберігання наркотичних та психотропних речовин, підробку документів та керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Польща вважає, що вони "становили загрозу громадській безпеці та порядку".

Польща депортувала 15 українців / фото Прикордонної служби Польщі

Відповідні імена внесли до переліку осіб, перебування яких у Польщі є небажаним. Їм заборонили в'їзд до країни на строк від п'яти до десяти років.

Речниця Міністерства внутрішніх справ країни Кароліна Галецька заявила, що Польща завжди відкрита для іноземців, але не має толерантності до порушення ними закону, незалежно від громадянства, пише RMF24.

