Чому українці є в основі польського економічного дива?

Шабаш популістів у Варшаві став можливим завдяки польському економічному диву. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

Польща, що була бідною країною у 80-ті, наздогнала по рівні ВВП на душу населення Японію. Якщо про таке хтось розповів у кінці 80-х, то таку людину вважали б несповна розуму. Але зараз це факт. У цього польського економічного дива є три складових. Можливо, є більше, але в основі лежать саме три базові речі.

Перша – це реформи Лешека Бальцеровича і Леха Валенси. Те, що так і не змогли зробити в Україні, але зробили в Польщі. За що самі поляки досі ненавидять і Бальцеровича, і його команду, а Валенсу не обрали на виборах, бо нікому не подобається шокова терапія. Подобаються результати. Але лікарів все одно не люблять.

Друга – це вступ в Євросоюз і його гроші. Це і відкриті ринки, і мільярди доларів дотацій.

Третя – це українці, які відправлялися і відправляються до Польщі за кращим життям.

Звісно, вплив цих трьох компонентів різний. Українці вплинули набагато менше, ніж гроші ЄС чи дії Бальцеровича. Але коли у 2017 році стартував безвіз, польська економіка почала отримувати шалену конкурентну перевагу від українських заробітчан.

Що сталось? Стався безвіз. Він не тільки дозволив українцям літати на каву у Відень, але й дав можливість легально протягом 90 днів працювати у Польщі. Як результат, на ринку Польщі, яка сама значно постраждала від відтоку людей у 90-ті, з'явилася значна пропозиція робочої сили. Це дуже позитивно вплинуло на економіку.

Звісно, на цьому місці мають з'явитися польські шовіністи і почати розповідати про міграцію і як це шкодить. Але фішка у тому, що міграція, згідно з усіма дослідженнями економістів, є позитивним фактором для економіки. Вона стримує інфляцію і призводить до стрімкішого зростання ВВП. Вона абсолютно не шкодить місцевому населенню, яке також виграє. Навіть найбідніші. Це не думка, а факт, який підтверджений дослідженнями.

Так само дослідження підтверджують, що попри страшні картинки, міграція навіть не призводить до зростання злочинності. Це до питання численних повідомлень польських правих про українців, які щось не те роблять у Польщі.

Просто, коли щось не те робить поляк, то це не стає новиною, а коли українець – про це треба голосно кричати. Звісно, коли є мільйони людей, частина з них виявляється не дуже доброю, хтось потрапляє у халепу, а хтось чинить злочини. Але це виключно питання фокуса.

Так от, навіть до повномасштабного вторгнення українські заробітчани, які 90 днів працювали у Польщі, а потім 90 днів лежали на дивані вдома, значно допомагали польській економіці. Що вже казати про приплив людей після 2022 року! Вони приїжджали, влаштовувались на роботу, споживали, відкривали бізнес. Навіть хрестоматійний приклад українців на дорогих авто, через яких поляки начебто ненавидять всіх українців (заздрять, чи що) – це приклад людей, які витрачають шалені гроші у Польщі. Що, звісно, дуже корисно для економіки самої Польщі.

Що буде, якщо українцям продовжать створювати погані умови у Польщі?

Вони просто поїдуть далі. Особливо та частина мобільних українців, яка працює віддалено й осіла у польських містах на початку повномасштабного вторгнення. Вони просто переїдуть.

Хто від цього постраждає? Сама Польща. Бо якщо притік українців допомагає польскій економіці, то їх відтік буде згубним. Мігранти економіці потрібні. Чи приїдуть інші мігранти в Польщу, враховуючи великий рівень расизму і шовінізму у польському суспільстві? Питання риторичне.

Якщо вам не подобаються українці, які з вами однієї віри, одного кольору шкіри і говорять схожою мовою, то навряд чи ви здатні переварити африканців, чи азійців. А це означає, що ваша економіка почне задихатися. А це, своєю чергою, означає, що польське диво перестане дивувати.

Атакуючи українців, Польща атакує в першу чергу себе. Українці поїдуть, а проблеми лишаться, і їх стане більше. Коли новий президент Польщі так багато уваги приділяє питанню історії, то йому краще вивчити саму новітню історію і приклад Віктора Орбана.

Чому шлях Орбана? Бо угорці були лідерами реформ у 90-ті і найзаможнішою країною колишнього радянського блоку. Але потім до влади дорвався корупціонер і популіст Орбан. Воно якось завжди так складається, що якщо ти популіст, то ти ще й корупціонер. Як пороблено. Тепер Угорщина найбідніша країна ЄС. Схоже, поляки можуть повторити цей шлях.

Здається, колись Україна і Польща обрали ідеальний варіант: ми пробачаємо і просимо пробачення за все, що було у минулому. А там було багато всякого. Але чомусь поляки вирішили, що їм то не підходить. Що ж, це їх вибір. Дорослі ж люди…

Чи виграє від цього Україна?

Зараз – тільки якщо частина українців повернеться в Україну.

Поки триває війна – навряд чи ми можемо розраховувати на значне повернення.

Після – можливо частина й повернеться.

Довгостроково – ми приречені на боротьбу з Польщею за трудових мігрантів.

Така неадекватна Польща створює нам більше можливостей. Бо ми можемо бути більш привабливою країною. Але тут вже питання, щоб на арену не вийшли наші доморощені популісти. А це вже інше дуже болюче питання.