Россия хотела получить обратно агента военной разведки ГРУ Александра Б., которого подозревают в координации поджогов посылок в аэропортах Европы. Польша, которой передали задержанного, отказалась выдавать его России.

Александра Б. задержали силовики Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Что известно о задержанном агенте ГРУ?

Ранее мировые СМИ связывали ряд поджогов и взрывов посылок в разных странах Европы со схемой, которая должна была бы стать подготовкой к более масштабной операции – возможных подрывов посылок на грузовых рейсах в США и Канаду. Среди подозреваемых фигурируют и граждане Украины, и гражданин России 44-летний Александр Безрукавый – вероятный организатор отправки подозрительных грузов (например, посылок с кроссовками) из Варшавы в направлении Вашингтона и Оттавы.

По версии польских служб, именно Безрукавый – это тот самый Александр Б., которого связывают с деятельностью ГРУ. Его задержали в Боснии и Герцеговине; при этом мужчина не имел при себе паспорта и, как сообщалось, планировал добраться до Сербии, а затем – в Россию. После ареста боснийские службы получили два запроса об экстрадиции – от Польши и от России.

Журналисты Gazeta Wyborcza узнали, что мужчина получил право на проживание в Испании, предъявив поддельное свидетельство о браке с женщиной, которая в Украине ведет туристическое агентство. В россии у него также оформлен фиктивный брак с другой женщиной.кроме того, российские правоохранительные органы объявили его в розыск только после ареста в Боснии, что тоже вызывает вопросы.

Боснийская сторона в итоге передала подозреваемого Польше. Москва позже направила новый запрос об экстрадиции, уже в польские органы, однако Варшава отказала – и, по информации Gazeta Wyborcza, это решение стало "самым сильным ударом по службам ГРУ за последние годы".

Что известно о взрывах посылок в Европе?