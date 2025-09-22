Польша отказалась выдать агента России ГРУ, которого подозревают в диверсиях с посылками
- Польша отказалась выдать России агента ГРУ Александра Б., подозреваемого в координации поджогов посылок в Европе.
- Агента задержали в Боснии и Герцеговине, и после экстрадиционного запроса от Польши и России, его передали Польше, которая отказалась вернуть его России.
Россия хотела получить обратно агента военной разведки ГРУ Александра Б., которого подозревают в координации поджогов посылок в аэропортах Европы. Польша, которой передали задержанного, отказалась выдавать его России.
Александра Б. задержали силовики Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Смотрите также Изгнание Лапина из армии: в ISW объяснили, почему это необычный и показательный шаг со стороны Путина
Что известно о задержанном агенте ГРУ?
Ранее мировые СМИ связывали ряд поджогов и взрывов посылок в разных странах Европы со схемой, которая должна была бы стать подготовкой к более масштабной операции – возможных подрывов посылок на грузовых рейсах в США и Канаду. Среди подозреваемых фигурируют и граждане Украины, и гражданин России 44-летний Александр Безрукавый – вероятный организатор отправки подозрительных грузов (например, посылок с кроссовками) из Варшавы в направлении Вашингтона и Оттавы.
По версии польских служб, именно Безрукавый – это тот самый Александр Б., которого связывают с деятельностью ГРУ. Его задержали в Боснии и Герцеговине; при этом мужчина не имел при себе паспорта и, как сообщалось, планировал добраться до Сербии, а затем – в Россию. После ареста боснийские службы получили два запроса об экстрадиции – от Польши и от России.
Журналисты Gazeta Wyborcza узнали, что мужчина получил право на проживание в Испании, предъявив поддельное свидетельство о браке с женщиной, которая в Украине ведет туристическое агентство. В россии у него также оформлен фиктивный брак с другой женщиной.кроме того, российские правоохранительные органы объявили его в розыск только после ареста в Боснии, что тоже вызывает вопросы.
Боснийская сторона в итоге передала подозреваемого Польше. Москва позже направила новый запрос об экстрадиции, уже в польские органы, однако Варшава отказала – и, по информации Gazeta Wyborcza, это решение стало "самым сильным ударом по службам ГРУ за последние годы".
Что известно о взрывах посылок в Европе?
Литовские правоохранители задержали группу лиц, которые планировали теракты в Европе, используя международные службы доставки для перевозки взрывчатки. Взрывные устройства, замаскированные в массажных подушках, были отправлены в Великобританию и Польшу.
20 июля первая посылка взорвалась и загорелась в аэропорту Лейпцига, что в Германии. Ее должны были загрузить в самолет, что двигался по маршруту Вильнюс – Лейпциг – Великобритания, однако не успели это сделать. Посылки, которые поехали в Польшу, взорвались в грузовике на следующий день.
Из-за детонирования третьей посылки утром 22 июля начался пожар на складе DHL в Бирмингеме на территории Великобритании.
Четвертая посылка, которая находилась в Польше, не сработала из-за неисправности механизма.