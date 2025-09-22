Польща відмовилася видати агента Росії ГРУ, якого підозрюють у диверсіях із посилками
- Польща відмовилася видати Росії агента ГРУ Олександра Б., підозрюваного у координації підпалів посилок у Європі.
- Агента затримали в Боснії та Герцеговині, і після екстрадиційного запиту від Польщі та Росії, його передали Польщі, яка відмовилася повернути його Росії.
Росія хотіла отримати назад агента військової розвідки ГРУ Олександра Б., якого підозрюють у координації підпалів посилок в аеропортах Європи. Польща, якій передали затриманого, відмовилася видавати його Росії.
Олександра Б. затримали силовики Боснії та Герцеговини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta Wyborcza.
Дивіться також Вигнання Лапіна з армії: в ISW пояснили, чому це незвичний і показовий крок з боку Путіна
Що відомо про затриманого агента ГРУ?
Раніше світові ЗМІ пов’язували низку підпалів та вибухів посилок у різних країнах Європи зі схемою, що мала б стати підготовкою до масштабнішої операції – можливих підривів посилок на вантажних рейсах до США й Канади. Серед підозрюваних фігурують і громадяни України, і громадянин Росії 44-річний Олександр Безрукавый – ймовірний організатор відправлення підозрілих вантажів (наприклад, посилок із кросівками) з Варшави в напрямку Вашингтона та Оттави.
За версією польських служб, саме Безрукавый – це той самий Олександр Б., якого пов’язують із діяльністю ГРУ. Його затримали в Боснії та Герцеговині; при цьому чоловік не мав при собі паспорта й, як повідомлялося, планував дістатися до Сербії, а потім – до Росії. Після арешту боснійські служби отримали два запити про екстрадицію – від Польщі та від Росії.
Журналісти Gazeta Wyborcza дізналися, що чоловік отримав право на проживання в Іспанії, пред’явивши підроблене свідоцтво про шлюб із жінкою, яка в Україні веде туристичне агентство. У росії в нього також оформлено фіктивний шлюб з іншою жінкою.Крім того, російські правоохоронні органи оголосили його в розшук лише після арешту в Боснії, що теж викликає запитання.
Боснійська сторона в підсумку передала підозрюваного Польщі. Москва пізніше направила новий запит про екстрадицію, уже до польських органів, проте Варшава відмовила – і, за інформацією Gazeta Wyborcza, це рішення стало "найсильнішим ударом по службах ГРУ за останні роки".
Що відомо про вибухи посилок у Європі?
Литовські правоохоронці затримали групу осіб, які планували теракти у Європі, використовуючи міжнародні служби доставки для перевезення вибухівки. Вибухові пристрої, замасковані в масажних подушках, були відправлені до Великої Британії та Польщі.
20 липня перша посилка вибухнула і зайнялася в аеропорту Лейпцига, що в Німеччині. Її мали завантажити до літака, що рухався за маршрутом Вільнюс – Лейпциг – Велика Британія, однак не встигли це зробити. Посилки, які поїхали до Польщі, вибухнули у вантажівці наступного дня.
Через детонування третьої посилки зранку 22 липня почалася пожежа на складі DHL у Бірмінгемі на території Великої Британії.
Четверта посилка, яка перебувала в Польщі, не спрацювала через несправність механізму.