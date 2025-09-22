РосЗМІ припускають, що Лапін буде відповідати за набір контрактників, а можливо, й за питання безпеки, пов'язані з українськими ударами по республіці, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Чому Лапіна вигнали з армії?

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Лапін обіймав посаду командувача Центрального угруповання військ Росії.

У 2023 році він став начальником штабу Сухопутних військ Росії, а у 2024 році – командувачем Ленінградського військового округу та Північного угруповання військ.

У серпні 2025 року міноборони Росії підтвердило, що замінило Лапіна на генерал-полковника Євгена Нікіфорова.

Олександр Лапін заробив репутацію некомпетентного командувача. Восени 2022 року він зазнав різкої критики з боку глави Чечні Рамзана Кадирова очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина за втрату Лимана і провал у Харківській області на тлі українського контрнаступу.

Також саме на Лапіна покладають відповідальність за невдалі спроби створити буферні зони на півночі Харківщини у 2024 році та на Сумщині у 2025 році.

Втім, ймовірно, Лапіну "перепало" передусім за нездатність відбити український прорив у Курській області в серпні 2024 року.

В Інституті вивчення війни зауважили, що Володимир Путін загалом неохоче звільняє командувачів, навіть попри очевидні прорахунки. Російський диктатор зазвичай надавав перевагу їх перепризначенню замість звільнення. Саме тому повне звільнення Лапіна зі служби є показовим моментом.

Ймовірно, звільнення Лапіна з військової служби є частиною ширших зусиль Кремля щодо покарання та пошуку винних серед посадовців, які не змогли запобігти українському прориву в Курську область,

– підсумували аналітики.

Примітно, що Кремль не карав Лапіна за численні оперативні прорахунки під час війни в Україні, але, ймовірно, вирішив зробити це зараз через його неспроможність захистити територію Росії.

Що відомо про пошук "цапів-відбувайлів" за провал оборони на Курщині?