Про це пише 24 Канал з посиланням на LRT. Спільники передали вибухові присторої до Великої Британії та Польщі.

Що відомо про злочинну схему з доставки вибухівок?

У липні громадянин Литви спільно з іншими людьми передав компаніям DHL та DPD з Вільнюса до різних країн Європи чотири посилки. Вони містили саморобні вибухові пристрої. Планувалося, що ця зброя спрацює на території чотиирьох різних країн.

Дві посилки вантажними літаками DHL направили до Великої Британії, а дві інші – фурами поїхали до Польщі.

На саморобних пристроях знаходилися електронні таймери, які були приховані в масажних подушках. Горючі речовини запакували в засоби гігієни та косметики. Вибухівка була зроблена з терміту– речовини промислового та військового призначення із надзвичайно високою температурою горіння.

Правоохоронні та розвідувальні органи Литви, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Латвії, Естонії, США та Канади почали пошук причетних осіб. З'ясувалося, що заплановані теракти організовували громадяни Росії, пов'язані з воєнною розвідкою країни-агресорки.

Цікаво! Імовірно, ці ж координатори пов'язані зі спробою теракту у торговому центрі у Вільнюсі 9 травня 2024 року. За підпалом тоді стояв українець Данило Громов, який також відомий як громадянин Росії Ярослав Михайлов та литовець Томас Довган Стабачинскас.

До злочинів залучали й інших громадян Литви, Росії, Латвії, Естонії та України, яких знаходили та вербували через телеграм. Їм пропонували нагороду у вигляді криптовалюти.

У межах розслідування в Литві, Польщі, Латвії та Естонії було проведено понад 30 обшуків. Правоохоронці вилучили вибухові речовини, заховані в консервних банках, та детонатори. Обвинувачення отримали 15 підозрюваних, серед яких громадяни Росії, Литви, Латвії, Естонії та України.

Де вибухали посилки, які відправили злочинці?