Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Що очевидці кажуть про подію?

Свідки розповіли, що чоловік заявив про бомбу на борту літака, який у неділю вранці летів із Лутону до Глазго. Чоловік тричі крикнув "Аллаху Акбар", що в перекладі з арабської означає "Бог великий".

Він буквально вийшов із туалету, вигукуючи "Аллаху Акбар", піднявши руки над головою. Потім він заявив: "У мене є бомба, у мене є бомба". На той момент люди були розгублені,

– каже один з пасажирів.

На відео, яке поширили в мережі, видно, як пасажир стоїть у хвостовій частині літака і вигукує: "Зупиніть літак. Знайдіть бомбу на літаку. Смерть Америці. Смерть Трампу".

Його затримали троє пасажирів, а члени екіпажу залізли на сидіння, щоб дістати сумки чоловіка.

Чоловік вигукнув "смерть Трампу": дивіться відео свідків

Примітно, що інцидент на борту літака стався в той час, коли Дональд Трамп перебував із чотириденним візитом у Шотландії.

Поліція Шотландії повідомила, що 41-річного чоловіка було затримано на місці, і він досі перебуває під вартою. Офіцери, які чекали на літак на злітній смузі, закували його в кайданки та вивели з літака. Розслідування триває, а правоохоронці вважають, що інцидент було локалізовано і що ніхто інший не причетний.

Відео, яке поширили в мережі, наразі перевіряють офіцери з протидії тероризму.