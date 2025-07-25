Жінці понад 70 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

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Що відомо про спробу замаху на Нетаньяху?

Слідчі стверджують, що жінка, якій понад 70 років, дізнавшись про свою смертельну хворобу, вирішила влаштувати замах – пожертвувати собою, що "врятувати Ізраїль". Ім’я підозрюваної не розголошується – суд запровадив заборону на публікацію її особистих даних. Після арешту її справу передано до окружного суду Тель-Авіва. Жінку звинувачують у змові з метою здійснення теракту.

Суд тимчасово відпустив її під домашній арешт із забороною наближатися до урядових установ та самого Нетаньягу. Прокуратура наполягає на продовженні обмежень до завершення судового процесу, вважаючи, що підозрювана може повторити спробу замаху.

За даними слідства, змову було розкрито завдяки іншому учаснику протестного руху, до якого жінка зверталася із проханням допомогти дістати РПГ і зібрати інформацію про пересування прем'єра. Спочатку чоловік намагався її відмовити, а згодом, не бачачи іншого виходу, звернувся до адвоката, який передав інформацію правоохоронцям. За повідомленнями ЗМІ, цим юристом був колишній співробітник Шабаку Гонен Бен-Іцхак, також відомий своєю участю в антиурядових протестах.

У звинувачувальному акті йдеться, що підозрювана діяла з ідеологічних мотивів і прагнула вплинути на державну політику через залякування суспільства. Прокуратура зазначає, що її дії несли реальну загрозу завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Цей випадок доповнює низку інцидентів, пов’язаних з погрозами на адресу Нетаньягу. Лише у 2024 році кількох людей уже підозрювали у закликах до насильства чи спробах організувати замах. Ізраїльські спецслужби також неодноразово попереджали про спроби Ірану вербувати громадян для нападів на чиновників і науковців.