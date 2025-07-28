Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что очевидцы говорят о происшествии?

Свидетели рассказали, что мужчина заявил о бомбе на борту самолета, который в воскресенье утром летел из Лутона в Глазго. Мужчина трижды крикнул "Аллаху Акбар", что в переводе с арабского означает "Бог велик".

Он буквально вышел из туалета, выкрикивая "Аллаху Акбар", подняв руки над головой. Затем он заявил: "У меня есть бомба, у меня есть бомба". На тот момент люди были растеряны,

– говорит один из пассажиров.

На видео, которое распространили в сети, видно, как пассажир стоит в хвостовой части самолета и выкрикивает: "Остановите самолет. Найдите бомбу на самолете. Смерть Америке. Смерть Трампу".

Его задержали трое пассажиров, а члены экипажа залезли на сиденье, чтобы достать сумки мужчины.

Мужчина выкрикнул "смерть Трампу": смотрите видео свидетелей

Примечательно, что инцидент на борту самолета произошел в то время, когда Дональд Трамп находился с четырехдневным визитом в Шотландии.

Полиция Шотландии сообщила, что 41-летний мужчина был задержан на месте, и до сих пор находится под стражей. Офицеры, которые ждали самолет на взлетной полосе, заковали его в наручники и вывели из самолета. Расследование продолжается, а правоохранители считают, что инцидент был локализован и никто другой не причастен.

Видео, которое распространили в сети, сейчас проверяют офицеры по противодействию терроризму.