Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

Дивіться також Поліція закликає ввести санкції на російську стрічку "Маша і Ведмідь" через "імперські наративи"

Чи правда, що ФСБ запобігла теракту?

Спеціалісти провели фактчекінг і переконані: росіяни сфабрикували дані. Вони створили фейкові інфоприводи, щоб прозвітувати про результати роботи і підтримати пропагандистські наративи в російських ЗМІ.

Мова про те, що 13 жовтня ФСБ заявила, буцімто запобігла теракту проти високопосадовця російського міноборони.

Контекст. У медіа писали, начебто теракт готували українські спецслужби та ІДІЛ. Загалом, як повідомили російські ЗМІ, затримали 4 людини, один з яких – виходець з країн Центральної Азії – і мав стати безпосереднім виконавцем. Останнього завербував член ІДІЛ, нібито причетний до вбивства генерала Кірілова – того самого, якого підірвали через припаркований самокат.



Цього разу росіяни заявили, що вибухівка була встановлена на велосипеді. Російські сапери знешкодили саморобний вибуховий пристрій (СВП). Момент затримання злочинців нібито потрапив на відео.

Разом з фахівцями саперної справи ми уважно проаналізували відео, яке було представлене ФСБ як "доказ", порівняли з повідомленнями, які вказували на деталі операції: заявлена "суцільна зона ураження саморобного вибухового пристрою 70 метрів", при цьому відсутність реального очеплення периметра при підриві та сам спосіб підриву, поява в кадрі сторонніх осіб, яких не має бути при підриві, СВП заявленої потужності на такій відстані і багато інших деталей, які помітили фахівці, – прямо вказують, що цей гучний відеозвіт від ФСБ є постановкою і не має нічого спільного з реальною роботою саперів,

– пояснили в InformNapalm.

Там вважають, що ФСБ створила "великий фейк і постановочне відео". Мета – пропагандистський вкид.

Після підриву Кірілова російська спецслужба дістала потужний іміджевий удар, від якого не оговталась. Тож намагається імітувати успіхи із запобігання терактам.

"Також, імовірно, ФСБ досі не вдалось вийти на слід людей, які готували ліквідацію генерала Кірілова, а з Кремля ставлять все більше питань, де ж результати роботи. Тому ФСБ пішла найпростішим шляхом", – переконані аналітики.

Вони підкреслили, що для України такі російські фейки – симптом неспроможності ФСБ показати своїм керівникам реальні здобутки.

Хто такий Ігор Кірілов, якого підірвали в Москві?