Повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела в СБУ. На кадрах можна побачити, як генерал Кіріллов з помічником виходять з будівлі, а поряд стоїть славнозвісний самокат.

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Відео підриву генерала Кіріллова

В мережі з’явилося унікальне відео спецоперації СБУ, під час якої було ліквідовано начальника військ радіаційного та хімічного захисту Росії.

Кадри підриву генерала Кіріллова: дивіться відео

На записі видно, як генерал Кіріллов разом із помічником виходять із будівлі, а поруч стоїть славнозвісний самокат. У момент, коли вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою, самокат злітає в повітря, виносячи "вирок" воєнному злочинцю.

Нагадаємо, що раніше СБУ повідомила Кіріллову про підозру у масовому застосуванні забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України. Внаслідок цього понад 2 тисячі українських військових зазнали хімічного отруєння.