Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ. На кадрах можно увидеть, как генерал Кириллов с помощником выходят из здания, а рядом стоит знаменитый самокат.

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Видео подрыва генерала Кириллова

В сети появилось уникальное видео спецоперации СБУ, во время которой был ликвидирован начальник войск радиационной и химической защиты России.

Кадры подрыва генерала Кириллова: смотрите видео

На записи видно, как генерал Кириллов вместе с помощником выходят из здания, а рядом стоит знаменитый самокат. В момент, когда они оказываются в зоне действия взрывного устройства, самокат взлетает в воздух, вынося "приговор" военному преступнику.

Напомним, что ранее СБУ сообщила Кириллову о подозрении в массовом применении запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины. В результате более 2 тысяч украинских военных получили химическое отравление.