Десятилетиями Дмитрий Козак оставался ближайшим соратником Владимира Путина. Российский диктатор поручал ему самые деликатные задачи. Впрочем, все изменилось с началом войны в Украине.

Козак некоторое время был руководителем администрации Путина, возглавлял подготовку к Олимпиаде в Сочи, руководил интеграцией аннексированного Крыма в состав России, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как ближайший соратник Путина потерял власть из-за войны?

Когда Путин перебрасывал войска к границе с Украиной в 2021 году, чиновник рассказывал американским дипломатам о "преступлениях украинского правительства".

Впрочем, во властных кругах России Козак предостерегал от серьезных последствий полномасштабного вторжения, включая мощное украинское сопротивление. Перед началом войны он высказывался против нее на заседании Совета безопасности. Также Козак в частном порядке советовал главе Кремля не начинать войну, объясняя, что это будет ошибкой.

Когда вторжение таки произошло, чиновник предлагал Путину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Козак – единственный высокопоставленный чиновник, близкий к Путину, который открыто выражает несогласие с войной, хотя публично этого не делал.

Критическая позиция 66-летнего чиновника, вероятно, вызвала резкое падение его влияния. Он почти перестал появляться на публике. Большинство полномочий Козака по делам бывших советских республик, таких как Молдова и сепаратистские регионы Грузии, перешли к Сергею Кириенко. Последний – первый заместитель руководителя администрации – активно поддерживает войну и часто ездит на оккупированные территории Украины.

Несмотря на потерю влияния, Козак сохранил определенный доступ к Путину, говорят источники. По их словам, то, что Путин до сих пор держит его рядом, свидетельствует о его преданности давним соратникам. Также диктатор, похоже, использует Козака как посредника для неофициальных западных эмиссаров, которые имеют связи с высокопоставленными чиновниками на Западе.

Известно, что общаясь с западными чиновниками, Козак просил их подсказать аргументы, которые бы убедили Путина изменить курс и отказаться от вторжения в Украину.