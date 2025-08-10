Десятиліттями Дмитро Козак залишався найближчим соратником Володимира Путіна. Російський диктатор доручав йому найделікатніші завдання. Втім, усе змінилося з початком війни в Україні.

Козак певний час був керівником адміністрації Путіна, очолював підготовку до Олімпіади у Сочі, керував інтеграцією анексованого Криму до складу Росії, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Дивіться також Катастрофа для України: Путін в останню мить змінив тактику і знову опинився на коні, – NYT

Як найближчий соратник Путіна втратив владу через війну?

Коли Путін перекидав війська до кордону з Україною у 2021 році, чиновник розповідав американським дипломатам про "злочини українського уряду".

Втім, у владних колах Росії Козак застерігав від серйозних наслідків повномасштабного вторгнення, включно з потужним українським опором. Перед початком війни він висловлювався проти неї на засіданні Ради безпеки. Також Козак у приватному прядку радив очільнику Кремля не починати війну, пояснюючи, що це буде помилкою.

Коли вторгнення таки відбулося, посадовець пропонував Путіну припинити бойові дії та розпочати мирні переговори. Козак – єдиний високопоставлений чиновник, близький до Путіна, який відкрито висловлює незгоду з війною, хоча публічно цього не робив.

Критична позиція 66-річного чиновника, ймовірно, спричинила різке падіння його впливу. Він майже перестав з'являтися на публіці. Більшість повноважень Козака у справах колишніх радянських республік, таких як Молдова та сепаратистські регіони Грузії, перейшли до Сергій Кірієнка. Останній – перший заступник керівника адміністрації – активно підтримує війну та часто їздить до окупованих територій України.

Попри втрату впливу, Козак зберіг певний доступ до Путіна, кажуть джерела. За їхніми словами, те, що Путін досі тримає його поруч, свідчить про його відданість давнім соратникам. Також диктатор, схоже, використовує Козака як посередника для неофіційних західних емісарів, які мають зв'язки з високопосадовцями на Заході.

Відомо, що спілкуючись із західними чиновниками, Козак просив їх підказати аргументи, які б переконали Путіна змінити курс і відмовитися від вторгнення в Україну.