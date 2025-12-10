Трамп просчитался: политолог объяснил, зачем лидер США сделал упрек по выборам в Украине

Дональд Трамп заявил, что в Украине уже пришло время, чтобы провести выборы. В то же время он не объяснил, как это должно происходить во время военного положения, поэтому такие слова можно воспринимать как упрек.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что украинская сторона достойно ответила Трампу. После такой реакции Вашингтон может уже не продолжать давить на Киев по теме выборов.

Зачем Трамп сделал упрек относительно выборов в Украине?

Политолог отметил, что в заявлении президента Соединенных Штатов относительно выборов нет ничего нового. Трамп постоянно "наклоняется" то к стороне Украины, то России. Сейчас он пытается искать виновных именно в Украине. В то же время Владимиру Путину о выборах он не напоминает, потому что "диктаторам можно все".

Это заявление – это упрек. Думаю, что Трамп рассчитывал, что после таких слов Зеленский скажет, что из-за войны выборы проводить нельзя. Трамп хотел показать, что, якобы, Зеленский держится за власть в т. д,

– объяснил он.

Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок высказал мнение о том, что заявление о выборах связано с желанием Трампа завершить войну. Президент США может возлагать надежды, что новый президент Украины подпишет любое соглашение.

Между тем Украина отреагировала на такой упрек правильно – Зеленский сообщил, что он всегда готов к выборам. Теперь "мяч" на поле США, чтобы они рассказали, как должны состояться выборы. По мнению Лесного, из-за такого ответа Украины Трамп не будет иметь что сказать и не будет сосредотачиваться на этой теме.

Подробнее о позиции Украины относительно заявления Трампа: