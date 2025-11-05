Сколько войн реально завершил Трамп и как верит, что попадет "в рай", закончив войну в Украине

Марафон президента США Дональда Трампа по "завершению войн" по всему миру продолжается. Находясь с визитом на саммите в Малайзии, Трамп снова вспомнил, что ему удалось завершить очередную войну – между Таиландом и Камбоджей, уже "восьмую за восемь месяцев" его пребывания в должности. Наблюдая за публичными выступлениями Трампа, невольно начинаешь задавать себе один простой вопрос: насколько решающим является участие американского президента в прекращении всех этих конфликтов?

24 Канал проанализировал ход войн и вооруженных столкновений, завершение которых приписывает себе Дональд Трамп, чтобы выяснить, действительно ли его дипломатические усилия влияют на эти конфликты. Насколько устойчивым кажется мир, достигнутый главой Белого дома, и как одержимость американского президента Нобелевской премией мира может помочь Украине в противодействии российской агрессии.

В этом нам помог разобраться политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

Восемь войн за восемь месяцев: какие конфликты успел "завершить" Трамп?

Когда Дональд Трамп на саммите в Малайзии заявил, что его администрация "завершила восемь войн за восемь месяцев", это выглядело как типичный трамповский популизм, то есть намеренная гиперболизация собственных достижений, что скорее напоминает пиар-кампанию накануне очередного электорального цикла, чем глубокую и вдумчивую оценку своих миротворческих усилий.

В то же время в каждом из "мирных успехов" Дональда Трампа действительно можно найти хотя бы крупицу правды – по крайней мере, если считать краткосрочное прекращение огня "завершением войны".



Дональд Трамп выступает на саммите в Куала-Лумпур, Малайзия / Фото Getty Images

На полях саммита в Малайзии Трамп стал медиатором соглашения между Таиландом и Камбоджей, которые в течение нескольких дней обстреливали друг друга из-за старого пограничного спора. Президент США пригрозил обеим странам сорвать торговые переговоры, если они не прекратят боевые действия, и именно остановка огня стала одним из условий участия самого Трампа в этом саммите. Этого оказалось достаточно, чтобы стороны заключили "мирное соглашение".

Сам конфликт действительно имел риски дальнейшего обострения и действительно остановился после вмешательства США, став для Трампа очередной "победой" – своевременной и удобной для собственного политического пиара.

Но миротворец Трамп с начала своей второй каденции имеет уже целый багаж "завершенных войн". В мае кратковременная вспышка конфликта между Индией и Пакистаном из-за теракта в Кашмире завершилась объявлением "полного и немедленного перемирия". Исламабад поблагодарил Трампа и даже выдвинул его на Нобелевскую премию мира, тогда как в Нью-Дели сдержанно объяснили, что договоренность была достигнута "через обычные военные каналы", без прямого американского вмешательства.

Это стало наглядным примером искаженной реальности президента США, когда то, что для него является дипломатическим прорывом, другие государства называют простым стечением обстоятельств.

Трамп носит с собой распечатку, на которой написано, что он закончил 8 войн: смотрите видео

Дмитрий Шеренговский политолог, проректор Украинского католического университета Понятие "война" часто употребляют слишком широко. В научном смысле правильнее говорить о "вооруженном конфликте", который имеет четкое определение в международном гуманитарном праве. Если смотреть с этой точки зрения, Трамп действительно может считать себя причастным к завершению войн, хотя в большинстве случаев речь идет не о прекращении масштабных боевых действий, а о предотвращении их эскалации. Поэтому говорить, что он "останавливает войны одним взмахом руки", – очевидное преувеличение.

В июне Белый дом стал местом подписания соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго , которые начали очередную вооруженную конфронтацию. Результат, который глава Белого дома определил как прорыв, в конце концов скатился к новому обострению. На бумаге стороны договорились о мире, но на практике уже через короткий промежуток времени возобновили боевые действия – с сотнями жертв среди военных и гражданских и фактически нулевым дальнейшим влиянием американского посредничества.

, которые начали очередную вооруженную конфронтацию. Результат, который глава Белого дома определил как прорыв, в конце концов скатился к новому обострению. На бумаге стороны договорились о мире, но на практике уже через короткий промежуток времени возобновили боевые действия – с сотнями жертв среди военных и гражданских и фактически нулевым дальнейшим влиянием американского посредничества. Уже в августе при участии Дональда Трампа было подписано соглашение между Арменией и Азербайджаном о нормализации отношений. Договоренность действительно можно определить как "прорывную", но непосредственно к завершению войны сам Трамп почти не причастен.



Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян во время подписания соглашения / фото Белого Дома

Дело в том, что боевые действия остановились еще до начала второй каденции американского президента – фактически из-за успехов Азербайджана на поле боя в 2020-м и последующей фактической капитуляции Армении в 2023-м. Присутствие Трампа при подписании соглашения между двумя странами объясняется нежеланием ни одной из сторон привлекать к этому процессу Россию. Собственно, этим Трамп и воспользовался, добавив себе очередную дипломатическую "победу".

Другие миротворческие усилия президента США выглядят еще более странно.

Спор между Египтом и Эфиопией из-за дамбы на реке Нил длится десятилетиями, но при этом страны фактически не находились в состоянии войны.

длится десятилетиями, но при этом страны фактически не находились в состоянии войны. Сербия и Косово тоже не воевали в тот момент, когда Трамп заявил, что остановил конфликт благодаря торговле.

В обоих случаях он воспользовался старыми договоренностями, заключенными еще во время своей первой каденции. Конечно, ретроспективно можно рассуждать, действительно ли вспыхнули бы вооруженные конфликты в этих обоих случаях, если бы не вмешался Трамп, или это была просто часть стандартной дипломатической конфронтации, присущей этим государствам.

В конце концов, только две войны имели действительно жесткую линию эскалации, что могла погрузить в более широкий конфликт весь регион, и завершились только после прямого вмешательства Дональда Трампа.

Речь идет о конфликте Израиля с Ираном и военной операции в Секторе Газа. В июне Трамп объявил "конец 12-дневной войны" между Израилем и Ираном, в которой сами Соединенные Штаты приняли прямое участие, нанеся авиаудары по ядерным объектам Ирана.

Уже осенью американцам удалось остановить боевые действия между Израилем и ХАМАС, когда Трамп одновременно давил на Тель-Авив и убеждал арабских союзников США повлиять на боевиков, чтобы те были более сговорчивыми в вопросах освобождения израильских заложников и собственного разоружения.

Проблема в том, что большинство из этих "завершенных" войн выглядят как временные перерывы между новыми раундами противостояния. В Руанде и Конго продолжаются бои, в Кашмире и на Балканах можно ожидать очередного обострения чуть ли не ежедневно, а в Секторе Газа перемирие выглядит чрезвычайно хрупким. Но несмотря на это в политической мифологии Трампа он уже "главный миротворец 21 века" – и именно это постепенно становится главной идеей его второго срока.

Дмитрий Шеренговский политолог, проректор Украинского католического университета Главная проблема в том, что большинство этих соглашений не решают самих первопричин вооруженных конфликтов. Формально можно сказать, что война завершена, но ситуации остаются нестабильными. Такие договоренности о прекращении боевых действий полностью зависят от воли сторон, то есть если они захотят – перемирие будет продолжаться, если нет – его легко будет нарушить. Реальных механизмов, которые бы сделали невозможным возобновление противостояния, банально нет.



В конфликтологии это типично для длительных войн, а именно в такие и вмешивается Дональд Трамп. Они имеют более глубокие, не только территориальные или ресурсные причины. И пока США не берут на себя роль силы, контролирующей выполнение соглашений или принуждающей стороны к миру, все эти вмешательства остаются ситуативными и не гарантируют стабильности в будущем.

Война Израиля против ХАМАС: как Трампу удалось достичь прекращения огня в Секторе Газа?

Когда Дональд Трамп в октябре объявил, что "война в Газе закончилась", Белый дом подавал это как доказательство того, что его нестандартная дипломатия способна решать даже самые длительные конфликты. Но за фасадом "мира" остается чрезвычайно хрупкая конструкция, которая держится на американском давлении там, где оно возможно, внутренних расколах в самом ХАМАС, слабости Ирана и политической воле Израиля.



Билборд с благодарностью Дональду Трампу за его миротворческие усилия в Секторе Газа, Тель-Авив / Фото Alamy Live News

С формальной стороны соглашение действительно выглядит как дипломатический прорыв. Оно включает прекращение огня, обмен заложников, восстановление гуманитарных коридоров и размещение международных наблюдателей на границе с Египтом. Однако фактическая реализация каждого из пунктов этого плана вызывает вопросы. Уже 19 октября Израиль возобновил авиаудары по территории Газы после того, как по его городам снова полетели ракеты, в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия, а возвращение заложников до сих пор не завершено. ХАМАС действительно вернул всех живых заключенных, однако возвращение тел погибших заложников остается на паузе. Главари организации заявляют, что не способны отыскать тела из-за разрушений в Газе, однако это уже привычная тактика террористов – из-за невозврата тел погибших израильтян наносить политический дискомфорт элитам в Иерусалиме.

Однако проблема не только в контроле за выполнением соглашения, но и в самой его концепции. Договоренность между Израилем и ХАМАС еще не финализирует саму войну, то есть остается переходным этапом к следующей, более сложной фазе. Речь идет о создании временной администрации в Секторе Газа, демилитаризации ХАМАС и развертывании международной мониторинговой миссии в зоне конфликта.

Но этот переход блокируется со всех сторон. Израиль не хочет брать на себя расходы по управлению анклавом, в свою очередь ХАМАС не стремится делиться властью, а ни одна арабская страна не готова отправлять собственные силы без гарантий безопасности.



Палестинцы радуются согласию Израиля и ХАМАС остановить огонь в Секторе Газа / Фото Associated Press

Для Вашингтона нынешний "мир в Газе" – скорее пауза, необходимая самому Трампу для демонстрации результатов своих усилий. Более того, по состоянию на сейчас вторая фаза плана по разоружению ХАМАС и формированию переходной администрации уже сталкивается с теми же проблемами, что когда-то разрушили послевоенные миссии в Ираке или Афганистане. На бумаге это мир, но фактически – замороженный конфликт, который может взорваться снова при первой же возможности.

Дмитрий Шеренговский политолог, проректор Украинского католического университета С точки зрения миротворческой политики мы действительно имеем факт уменьшения боевой активности – и это положительно, ведь все заинтересованы, чтобы такая ситуация продолжалась как можно дольше. Потенциально существует платформа для дальнейшей работы над примирением, но даже в этом 20-пунктном плане много деклараций и мало конкретики. Не хватает понимания, как можно обеспечить выполнение договоренностей и какой для этого существует инструментарий.



США, несмотря на свое участие, не имеют механизма влияния, чтобы сдерживать стороны, а решение самих причин конфликта также не произошло. В итоге мы имеем документ, который временно уменьшает уровень насилия, но совсем не гарантирует его устойчивого прекращения.

Внутри самого ХАМАС продолжается борьба между крылом, которое поддерживает договоренности с Трампом, и радикалами, считающими соглашение капитуляцией под американским диктатом. Политическое руководство ХАМАС, которое участвовало в переговорах, сегодня не имеет полного контроля над полевыми командирами, а следовательно не может гарантировать длительное прекращение огня.

Сам Дональд Трамп, конечно, может провозгласить "конец войны", хотя фактически он стал архитектором временного перемирия, которое не подкрепляется реальным желанием решить проблему Газы. Нынешний баланс держится исключительно на страхе боевиков перед возобновлением боевых действий и политическом давлении внутри Израиля.

При этом добиться реального согласия на мир от обеих сторон так и не удалось. Сегодняшняя ситуация в Секторе Газы, очевидно, не является стабильной или предсказуемой, а конфликт может вспыхнуть с новой силой, если одна из сторон решит прибегнуть к провокациям.

Как российско-украинская война превращается в личную миссию Трампа?

Впрочем, даже временный успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке открывает надежду на мирную жизнь в Украине. Для президента США российско-украинская война с начала его второй каденции была вопросом второстепенным, однако со временем превратилась в один из самых острых политических вызовов, что непосредственно влияет на внутреннюю ситуацию в Штатах.

С первых дней в Белом доме Трамп обещал завершить войну в Украине "за 24 часа", но девять месяцев спустя ему так и не удалось показать хоть какой-то результат своих дипломатических усилий на этом направлении.

Первые попытки Трампа достичь остановки боевых действий вызвали серьезный стресс у украинского общества, ведь в обмен на условную "паузу" в войне он предложил Владимиру Путину чуть ли не полную капитуляцию Украины на условиях РФ, включая признание Крыма российским, а в дополнение, предложил россиянам ряд экономических бенефитов от сотрудничества со Штатами.



Попытка Трампа склонить Украину к капитуляции вызвала один из самых громких политических скандалов в современной истории / Фото Getty Images

В ответ Украина вместе с европейскими партнерами оказывала осторожное сопротивление американскому давлению, ведь, по мнению Трампа, проблема заключалась именно в нежелании Киева следовать его плану. В конце концов, последний гвоздь в гроб трамповских усилий собственноручно забил сам Путин.

Встреча на Аляске стала политическим фиаско для Трампа, ведь вместо согласия на "предложение, от которого невозможно отказаться", он получил от российского диктатора историческую лекцию о событиях, происходивших задолго до создания самих Соединенных Штатов.

Судя по сообщениям американских СМИ, именно это и возмутило Трампа настолько, что его позиция по урегулированию российско-украинской войны резко изменилась. Сначала он изменил свою риторику в сторону Кремля, а затем осуществил первые прямые попытки экономического давления на Россию, введя санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Впрочем, как считает эксперт Дмитрий Шеренговский, пока этого давления вряд ли хватит для реального сдвига мирного процесса с мертвой точки.

Дмитрий Шеренговский политолог, проректор Украинского католического университета Российский режим готов терпеть экономический дискомфорт, потому что их военная машина работает дальше. Там действительно страдает социально-экономическая сфера, но это не означает краха военки. По состоянию на сейчас для Путина риски от завершения войны возможно выше рисков от ее продолжения. Чтобы изменить это равновесие, надо усиливать давление на ресурсы Кремля – перекрывать санкционные дыры, давить на его партнеров и не давать России возможности компенсировать потери. Только тогда у Москвы появится стимул к реальным уступкам.

В то же время Украина вместе с европейцами разработала собственный план из 12 пунктов по завершению войны, который предусматривает остановку боевых действий по линии соприкосновения, обмен пленными, возвращение депортированных детей, гарантии безопасности, финансирование восстановления Украины и постепенное снятие санкций с России в обмен на ее участие в восстановлении разрушенных регионов.



Пресс-конференция по результатам встречи "коалиции желающих", 24 октября 2025 года / Фото Офиса Президента

Обратите внимание! Пока Россия не демонстрирует желания участвовать в любых мирных инициативах – ни со стороны Трампа, ни со стороны Украины и европейцев. Кремль настаивает на своих первоначальных максималистских требованиях, предусматривающих передачу под контроль РФ не менее четырех украинских областей и фактическую капитуляцию Украины.

Для самого Трампа проблема заключается именно в нежелании Москвы искать компромиссные решения. И пока Вашингтон демонстрирует готовность давить на Украину больше, чем на Россию, сдвинуть ситуацию с мертвой точки вряд ли удастся. Впрочем, даже реализация "заморозки" войны, как это видит Трамп, не решает глубинных проблем в отношениях между Украиной и Россией, а лишь откладывает начало нового этапа войны.

Дмитрий Шеренговский политолог, проректор Украинского католического университета Имею большие сомнения, что Трампу действительно удастся это сделать, ведь даже посадить стороны за стол переговоров сейчас почти нереально. Украина и Россия смотрят на ситуацию совершенно по-разному, а уровень "принуждения" при этом тоже несимметричный. На Украину Трампу давить гораздо легче, чем на Москву, и реального давления на Россию мы так и не увидели.



Чтобы заставить Кремль что-то подписать, нужно намного больше "кнутов", а не то, что мы видели в последнее время. Я думаю максимум, на что можно рассчитывать сейчас, так это очень медленное движение в направлении начала переговоров.

Для американского президента, который, очевидно, стремится показать хоть какой-то результат до начала промежуточных выборов в США, такое развитие событий вполне приемлемо. Зато для Украины и Европы важным остается дальнейшее участие Штатов в послевоенных процессах, в частности предоставление реальных гарантий безопасности, которые бы сдерживали Москву от нового витка агрессии.

Символично, что стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира теперь работает против его изначального равнодушия. Киев и Брюссель активно используют созданный им самим имидж "миротворца", чтобы убедить Белый дом оказать более жесткое давление на Москву и сыграть настоящую миротворческую роль.

Украина готова обеспечить Трампу "место в раю", как он сам неоднократно это подчеркивал, однако для этого американскому президенту придется действительно постараться и принудить Россию к реальному продолжительному миру.