Посреди поля в гмине Корше Ваминско-Мазурского воеводства в Польше нашли объект, похожий на дрон. Объект обнаружили всего в нескольких десятках метров от жилых зданий.

Вероятно, это один из разыскиваемых дронов, которые нарушили воздушное пространство страны во время российской атаки на Украину ночью 10 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что известно о найденном объекте?

По данным издания, дрон обнаружил землевладелец ориентировочно в 14:00 в субботу, 20 сентября. Объект находился примерно в 50 метрах от зданий. На место прибыли правоохранители, которые охраняли территорию и сам дрон.

О находке также сообщили другие службы, сейчас на месте продолжаются процессуальные действия. По неофициальной информации от репортера издания, скорее всего это один из российских беспилотников, который попал в страну 10 сентября.

В настоящее время мы считаем, что это последний из разыскиваемых дронов, который попал на территорию Польши в ночь с 9 на 10 сентября,

– сказал представитель районной прокуратуры в Ольштыне Даниэль Бродовский.

Сейчас на месте происшествия работают прокуроры 8-го военного отдела районной прокуратуры в Ольштыне, которые позже передадут собранные доказательства в районную прокуратуру в Люблине, которая расследует нарушение воздушного пространства.

К слову. Воеводство граничит с Калининградской областью России. Если рассматривать расстояние напрямую от северного края гмины, то она будет достигать всего от 15 до 18 километров.

Где были предыдущие подобные находки?

Напомним, еще в ночь на 10 сентября БпЛА пнарушили воздушное пространство Польши. В ответ страна подняла авиацию и временно закрывала некоторые аэропорты. Военные провели операцию по их нейтрализации, впервые сбив цели над страной.

Позже появилась информация о том, что из-за этого крыша дома в Вырыках в Люблинском воеводстве подверглась разрушениям. Предполагали, что повреждения нанес не сбитый российский беспилотник, а ракета "воздух – воздух" с F-16.

Через несколько дней также сообщили об очередном сбитом БпЛА, который нашли в польском лесу вблизи села Станиславка в Люблинском воеводстве. Полиция подтвердила этот факт и обеспечила охрану территории.

Уже позже в селе Хойны, которое расположено менее чем в 30 километрах от Люблина, нашли предмет, похожий на обломки ракеты. Предполагали, что это могут быть остатки ракеты, вероятно использованной для уничтожения дрона.

Отметим, полковник СБУ Роман Костенко в комментарии 24 Канала объяснял, что сейчас у россиян нет возможности эффективно вторгнуться в Польшу, ведь на это нужны силы. По его мнению, это "игра на нервах и провокации".