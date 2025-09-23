Серьезная атака на инфраструктуру, – премьер Дании прокомментировала появление дронов возле аэропорта
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что появление дронов возле аэропорта Копенгагена может быть серьезной атакой на критическую инфраструктуру.
- Она не исключает возможность причастности России к этому инциденту, считая это потенциальным нарушением порядка и причиной тревоги.
Премьер-министр Дании считает, что активность беспилотников возле аэропорта Копенгагена может иметь серьезные последствия. В то же время она не исключает, что к этому причастна Москва.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TV2.
Как в Дании реагируют на появление неизвестных дронов?
По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, появление дронов возле копенгагенского аэропорта нельзя рассматривать отдельно от всего остального, происходящего в Европе. Она сослалась на предыдущую активность дронов в Польше и Румынии, нарушение эстонского воздушного пространства и хакерские атаки против европейских аэропортов.
Я считаю это серьезной атакой против критической инфраструктуры Дании. Не следует ошибаться: дроны в районе аэропорта могут иметь очень серьезные последствия,
– говорит Фредериксен.
На вопрос, подозревает ли она Москву, премьер-министр ответила: "Я по крайней мере никоим образом не могу исключить, что это Россия". В таком случае, по ее мнению, это является нарушением порядка, созданием тревоги и беспокойством.
Появление неизвестных дронов в Дании, Швеции и Норвегии: что известно?
Напомним, что вечером 22 сентября аэропорт Копенгагена "Каструп" вынужден был на несколько часов остановить все рейсы из-за появления неизвестных беспилотников вблизи аэропорта.
В Осло также зафиксировали неизвестный беспилотник над аэропортом Гардермуен, из-за чего временно закрыли воздушное пространство.
Шведское издание SVT сообщало, что беспилотник также заметили над морем между Данией и Швецией. Также появилась неподтвержденная информация о возможном обнаружении воздушной цели над Стокгольмом, но деталей пока нет.