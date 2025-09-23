Премьер-министр Дании считает, что активность беспилотников возле аэропорта Копенгагена может иметь серьезные последствия. В то же время она не исключает, что к этому причастна Москва.

Как в Дании реагируют на появление неизвестных дронов?

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, появление дронов возле копенгагенского аэропорта нельзя рассматривать отдельно от всего остального, происходящего в Европе. Она сослалась на предыдущую активность дронов в Польше и Румынии, нарушение эстонского воздушного пространства и хакерские атаки против европейских аэропортов.

Я считаю это серьезной атакой против критической инфраструктуры Дании. Не следует ошибаться: дроны в районе аэропорта могут иметь очень серьезные последствия,

– говорит Фредериксен.

На вопрос, подозревает ли она Москву, премьер-министр ответила: "Я по крайней мере никоим образом не могу исключить, что это Россия". В таком случае, по ее мнению, это является нарушением порядка, созданием тревоги и беспокойством.

