НАТО заявило, что расширяет свою миссию в Балтийском море в ответ на вторжение дронов в Данию. Туда направили фрегат противовоздушной обороны и другие средства.

Ночью 27 сентября в Дании снова были замечены неизвестные дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как НАТО реагирует на дроны в Дании?

По данным Вооруженных сил Дании, ночью возле военных объектов были замечены неизвестные беспилотники. Это произошло после нескольких инцидентов в течение недели, когда дроны появлялись возле аэропортов и объектов критической инфраструктуры страны. В частности, в понедельник аэропорт Копенгагена – крупнейший в Скандинавии – пришлось закрыть на несколько часов. В течение следующих дней временно прекращали работу еще пять меньших аэропортов, среди которых были как гражданские, так и военные.

В заявлении для Reuters НАТО подтвердило, что миссия "Балтийский страж" будет усилена разведывательными, наблюдательными и рекогносцирующими платформами, а также по меньшей мере одним фрегатом ПВО. При этом альянс не раскрыл, какие именно государства предоставили дополнительные ресурсы.

Операция "Балтийский страж" стартовала еще в январе как ответ на саботаж морских кабелей, линий связи и газопроводов в Балтийском море. В ее рамках страны-члены уже задействовали фрегаты, патрульную авиацию и морские дроны. Кроме того, этом месяце НАТО начало миссию "Восточный страж", направленную на усиление обороны восточного фланга после фиксации российских беспилотников в воздушном пространстве Польши.

Тем временем обостряется и напряжение вокруг воздушных инцидентов: Эстония сообщила, что три российских истребителя МиГ-31 в течение 12 минут находились в ее воздушном пространстве, пока их не перехватили итальянские самолеты НАТО. Москва это отрицает, заявляя, что никаких нарушений не было. Во вторник Россия предупредила, что будет использовать "все необходимые военные и невоенные средства" для самозащиты.

Германия оценила угрозу от дронов как "высокую", Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что страна будет принимать меры для самозащиты.

Прошлой ночью в Дании снова видели дроны: что известно