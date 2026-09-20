"Дроны будут летать уже в Польшу": министр обороны предупредил о последствиях отсутствия ПВО в Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предостерег оппозицию от прекращения поддержки Киева, поскольку без системы противовоздушной обороны Украины российские БПЛА полетят непосредственно на польские города. Чиновник подчеркнул, что сбивание вражеских целей над украинской территорией является прямым требованием государственной безопасности Варшавы.

Об этом он заявил во время выступления в Сейме.

Как министр обороны предупредил поляков?

Глава оборонного ведомства подчеркнул критическую опасность для приграничных регионов. По его словам, во время последних обстрелов российские реактивные беспилотники уже взрывались в нескольких километрах от польской границы.

Глава польского ведомства призвал политических оппонентов прекратить популистскую критику соседнего государства и не жертвовать национальной безопасностью ради рейтинга.

Если у Украины не будет систем ПВО и боеприпасов для сбивания этих беспилотников, то большинство из них пролетят через территорию Украины и достигнут Польши. Вы этого хотите? Тогда продолжайте травить украинцев,

– подчеркнул министр.

Чиновник пояснил, что перехват российских ракет и дронов над украинской территорией полностью соответствует стратегическим интересам Польши. Именно такая защита позволяет отразить прямую угрозу воздушному пространству стран НАТО.

В связи с обострением угрозы польские власти уже приступили к реализации комплекса превентивных мер. Военнослужащие 18-го инженерного полка Польши задействованы в укреплении пунктов пропуска и объектов критической инфраструктуры вблизи границы, в частности в районе пункта "Ягодин".

Напомним, Польша усиливает защиту своего воздушного пространства из-за активности России вблизи польской границы. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил об увеличении активности истребителей F-16 и вертолетов, а также об усилении систем противовоздушной обороны и быстрого реагирования по всей стране.

По его словам, последний российский удар был зафиксирован в Украине всего в нескольких километрах от польской границы, хотя на этот раз нарушения воздушного пространства Польши не произошло.