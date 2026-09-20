Об этом он заявил во время выступления в Сейме.

Как министр обороны предупредил поляков?

Глава оборонного ведомства подчеркнул критическую опасность для приграничных регионов. По его словам, во время последних обстрелов российские реактивные беспилотники уже взрывались в нескольких километрах от польской границы.

Глава польского ведомства призвал политических оппонентов прекратить популистскую критику соседнего государства и не жертвовать национальной безопасностью ради рейтинга.

Если у Украины не будет систем ПВО и боеприпасов для сбивания этих беспилотников, то большинство из них пролетят через территорию Украины и достигнут Польши. Вы этого хотите? Тогда продолжайте травить украинцев,

– подчеркнул министр.

Чиновник пояснил, что перехват российских ракет и дронов над украинской территорией полностью соответствует стратегическим интересам Польши. Именно такая защита позволяет отразить прямую угрозу воздушному пространству стран НАТО.

В связи с обострением угрозы польские власти уже приступили к реализации комплекса превентивных мер. Военнослужащие 18-го инженерного полка Польши задействованы в укреплении пунктов пропуска и объектов критической инфраструктуры вблизи границы, в частности в районе пункта "Ягодин".

Напомним, Польша усиливает защиту своего воздушного пространства из-за активности России вблизи польской границы. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил об увеличении активности истребителей F-16 и вертолетов, а также об усилении систем противовоздушной обороны и быстрого реагирования по всей стране.

По его словам, последний российский удар был зафиксирован в Украине всего в нескольких километрах от польской границы, хотя на этот раз нарушения воздушного пространства Польши не произошло.