В ночь на 26 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн в Германии заметили несколько дронов. Министр внутренних дел Сабина Зюттерлин-Вак сообщила, что сейчас проводится расследование возможной шпионской деятельности.

Земельная полиция усиливает свою систему защиты от дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDR.

Что известно о дронах, которые заметили в Германии?

В ночь на 26 сентября над Шлезвиг-Гольштейном в Германии зафиксировали неизвестные дроны. По словам министра внутренних дел Сабины Зюттерлин-Вак, ведомство "ведет интенсивные и постоянные переговоры" с федеральным правительством и Бундесвером.

Она не проинформировала, сколько дронов и где они были замечены.

Конечно, в Шлезвиг-Гольштейне мы также расследуем каждое подозрение в шпионаже и саботаже и остаемся очень бдительными в этой области,

– добавила она.

Представитель СДПГ по вопросам внутренней безопасности Никлас Дюрбрук отметил, что в случае подтверждения шпионских действий необходимы быстрые и координационные меры. Он призвал федеральное правительство и северные земли действовать совместно с Данией для оперативного ответа. Кроме того, СДПГ запросила доклад от земельного правительства по текущей ситуации с дронами на следующем заседании Комитета по внутренним делам и правовым вопросам.

Это не первые случаи появления дронов в регионе. В начале месяца спецподразделения полиции заперли грузовое судно на Кильском канале, которое могло использоваться для запуска дронов. 26 августа с него якобы запустили дрон, которым управляли с помощью военно-морского судна для разведки и фотографирования.

В январе над авиабазой Patriot в Швезинге также наблюдались полеты дронов, а в августе 2024 года в Брунсбюттеле были зафиксированы многочисленные незаконные пролеты над критически важной инфраструктурой. Тогда виновных так и не установили, и расследование было закрыто.

Пока единственная армия в Европе, которая может научить НАТО бороться с БПЛА россиян – украинская,

– отреагировал на это руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Он отметил, что дроны становятся новым вызовом войны. Опыт в этой области имеет еще Россия, но она скорее будет учить Китай и КНДР. Коваленко подчеркнул, что и армии США есть чему поучиться.

Недавно неизвестные дроны снова видели в Дании