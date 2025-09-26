У ніч на 26 вересня над землею Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині помітили кілька дронів. Міністерка внутрішніх справ Сабіна Зюттерлін-Вак повідомила, що наразі проводиться розслідування щодо можливої шпигунської діяльності.

Земельна поліція посилює свою систему захисту від дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDR.

Дивіться також Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО

Що відомо про дрони, які помітили у Німеччині?

В ніч на 26 вересня над Шлезвіг-Гольштейном у Німеччині зафіксували невідомі дрони. За словами міністерки внутрішніх справ Сабіни Зюттерлін-Вак, відомство "веде інтенсивні та постійні переговори" з федеральним урядом та Бундесвером.

Вона не поінформувала, скільки дронів та де вони були помічені.

Звичайно, у Шлезвіг-Гольштейні ми також розслідуємо кожну підозру у шпигунстві та саботажі та залишаємося дуже пильними в цій галузі,

– додала вона.

Речник СДПН з питань внутрішньої безпеки Ніклас Дюрбрук зазначив, що у разі підтвердження шпигунських дій необхідні швидкі та координаційні заходи. Він закликав федеральний уряд та північні землі діяти спільно з Данією для оперативної відповіді. Крім того, СДПН запросила доповідь від земельного уряду щодо поточної ситуації з дронами на наступному засіданні Комітету з внутрішніх справ і правових питань.

Це не перші випадки появи дронів у регіоні. На початку місяця спецпідрозділи поліції замкнули вантажне судно на Кільському каналі, яке могло використовуватися для запуску дронів. 26 серпня з нього нібито запустили дрон, яким керували за допомогою військово-морського судна для розвідки та фотографування.

У січні над авіабазою Patriot у Швезінгу також спостерігалися польоти дронів, а у серпні 2024 року у Брунсбюттелі було зафіксовано численні незаконні прольоти над критично важливою інфраструктурою. Тоді винних так і не встановили, і розслідування було закрито.

Поки єдина армія в Європі, яка може навчити НАТО боротися з БПЛА росіян – українська,

– відреагував на це керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він зазначив, що дрони стають новим викликом війни. Досвід у цій галузі має ще Росія, але вона радше навчатиме Китай та КНДР. Коваленко підкреслив, що і армії США є чому повчитися.

Нещодавно невідомі дрони знову бачили у Данії