Невідомі дрони помітили у Німеччині: влада не виключає шпигунство
- Над землею Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині зафіксували кілька дронів, що викликало розслідування щодо можливої шпигунської діяльності.
- Речник СДПН закликав до спільних дій з Данією для оперативної відповіді.
У ніч на 26 вересня над землею Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині помітили кілька дронів. Міністерка внутрішніх справ Сабіна Зюттерлін-Вак повідомила, що наразі проводиться розслідування щодо можливої шпигунської діяльності.
Земельна поліція посилює свою систему захисту від дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDR.
Що відомо про дрони, які помітили у Німеччині?
В ніч на 26 вересня над Шлезвіг-Гольштейном у Німеччині зафіксували невідомі дрони. За словами міністерки внутрішніх справ Сабіни Зюттерлін-Вак, відомство "веде інтенсивні та постійні переговори" з федеральним урядом та Бундесвером.
Вона не поінформувала, скільки дронів та де вони були помічені.
Звичайно, у Шлезвіг-Гольштейні ми також розслідуємо кожну підозру у шпигунстві та саботажі та залишаємося дуже пильними в цій галузі,
– додала вона.
Речник СДПН з питань внутрішньої безпеки Ніклас Дюрбрук зазначив, що у разі підтвердження шпигунських дій необхідні швидкі та координаційні заходи. Він закликав федеральний уряд та північні землі діяти спільно з Данією для оперативної відповіді. Крім того, СДПН запросила доповідь від земельного уряду щодо поточної ситуації з дронами на наступному засіданні Комітету з внутрішніх справ і правових питань.
Це не перші випадки появи дронів у регіоні. На початку місяця спецпідрозділи поліції замкнули вантажне судно на Кільському каналі, яке могло використовуватися для запуску дронів. 26 серпня з нього нібито запустили дрон, яким керували за допомогою військово-морського судна для розвідки та фотографування.
У січні над авіабазою Patriot у Швезінгу також спостерігалися польоти дронів, а у серпні 2024 року у Брунсбюттелі було зафіксовано численні незаконні прольоти над критично важливою інфраструктурою. Тоді винних так і не встановили, і розслідування було закрито.
Поки єдина армія в Європі, яка може навчити НАТО боротися з БПЛА росіян – українська,
– відреагував на це керівник ЦПД Андрій Коваленко.
Він зазначив, що дрони стають новим викликом війни. Досвід у цій галузі має ще Росія, але вона радше навчатиме Китай та КНДР. Коваленко підкреслив, що і армії США є чому повчитися.
Нещодавно невідомі дрони знову бачили у Данії
У ніч проти 26 вересня аеропорт Ольборга знову закривали – на годину. Було скасовано рейс до Амстердама та рейс до Копенгагена.
Поліція підозрювала проліт БпЛА над летовищем, але зрештою заявила, що не змогла нічого знайти та не змогла підтвердити наявність дронів у цьому районі.
Дрони літаки над Ольборгом ще 25 серпня. Крім цього, безпілотники помітили поблизу аеропортів Есб'єрг й Сендерборг та на військовій базі Скридструп, де розміщені данські винищувачі F-16 і F-35.