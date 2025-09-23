Неизвестные беспилотники заметили над военными объектами в Осло, что в Норвегии, вечером 22 сентября. В результате этого задержали двух граждан Сингапура.

По состоянию на сейчас известно, что там звучала тревога. Об этом сообщает AftonBladet со ссылкой на NRK, передает 24 Канал.

Что известно о дронах в Норвегии?

Пока аэропорт в Копенгагене закрыли из-за фиксации неизвестных дронов, подобная ситуация произошла и в Норвегии. Около 21:00 по местному времени аналогичная тревога возникла в Осло, столице страны.

Согласно обнародованной информации, военные зафиксировали активность дронов над военным объектом крепости Акерсгус. В контексте этого сейчас полиция Норвегии задержала двух граждан Сингапура.

По данным SVT, также дрон заметили над морем между Данией и Швецией. В то же время есть неподтвержденная информация о вероятной фиксации воздушной цели над Стокгольмом. Дополнительных деталей пока не указывают.

Интересно, что незадолго до этого министр обороны Швеции заявлял на фоне возможных провокаций, что страна готова открывать огонь по российским истребителям в случае нарушения ими воздушного пространства страны.

Впрочем, отметим, что пока нет официальной информации о том, связаны ли инциденты в Норвегии и Швеции между собой. Также доподлинно неизвестно, причастна ли к соответствующим инцидентам Россия.

Какая причина возможна?

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко предположил, что может быть причиной соответствующих ситуаций в скандинавских странах.

Россияне могут делать это все с целью попытаться парализовать авиасообщение в странах НАТО. Это не только гражданская авиация, но и грузовая, соответственно – экономика и логистика,

– написал он.

Что этому предшествовало?