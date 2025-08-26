Европейский Союз разрабатывает очередной пакет санкций против России, однако признает, что ключевую роль в усилении давления на Кремль играют Соединенные Штаты. В Брюсселе большие надежды возлагают на Вашингтон, который имеет более мощные инструменты для экономического влияния на Москву.

По словам экспертов, российская экономика, несмотря на внешнюю устойчивость, трещит под давлением санкций. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на Politico.

К теме "Значительные уступки" Путина в вопросе Украины является ловушкой для Трампа, – The Telegraph

Что известно об экономическом давлении на Кремль?

Брюссель планирует представить 19-й пакет санкций уже в сентябре. Он во многом сосредоточится на так называемом "теневом флоте" – судах и компаниях, помогающих России обходить действующие ограничения.

Однако значительных новых санкций на российскую нефть, основной источник доходов Кремля, не ожидается, ведь ЕС уже существенно сократил импорт энергоносителей из России.

Низкие цены на нефть, стагнация в военной промышленности и рост расходов на войну приближают Россию к упадку.

Обратите внимание! Весомый удар российской экономике могут нанести вторичные санкции от США, которые будут касаться компаний и стран, сотрудничающих с Россией, в частности Китая.

Президент США Дональд Трамп угрожает "масштабными санкциями или тарифами", если Россия не пойдет на уступки в мирных переговорах.

Следующие две недели покажут, куда все движется. И мне лучше быть довольным,

– заявил он 22 августа, намекая на жесткие меры против Москвы.

Ранее Трамп уже заставил Путина пойти на диалог в Аляске, введя высокие тарифы против Индии за покупку российской нефти.

Тем временем Украина активно атакует российскую энергетическую инфраструктуру, в частности знаменитый нефтепровод "Дружба", что остановило поставки нефти в Венгрию и Словакию. Эти страны обратились в Еврокомиссию, но Брюссель вряд ли будет вмешиваться, ведь приоритетом остается безопасность поставок.

К слову, именно Венгрия и Словакия входит в перечень стран, которые выступают против усиления санкций.

ЕС также рассматривает ограничения для российских дипломатов в Шенгенской зоне, чтобы усложнить деятельность их разведчиков. Несмотря на несогласие некоторых государств, дипломаты ЕС уверены, что 19-й пакет санкций будет принят.

Мы не должны давать России лишних преимуществ,

– заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Однако эксперты отмечают, что ключ к давлению на Путина лежит в Вашингтоне, где Трамп может использовать экономические рычаги, чтобы заставить Кремль отступить. По их мнению, следующим шагом Трампа может стать введение подобных санкций в отношении торговли с Китаем, что лидер США держит как опцию, если мирные переговоры провалятся.

Какую роль играет нефтяной бизнес в экономике России?