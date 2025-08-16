Fox News анонсировал двухчасовое интервью Трампа о встрече с Путиным на Аляске, – Белый дом
- Fox News анонсировал двухчасовое интервью с Дональдом Трампом о его встрече с Путиным.
- Интервью будет в эфире телеканала Fox News в субботу, 16 августа, в 01:00 по киевскому времени.
Журналисты Fox New анонсировали интервью американского президента Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске, которая началась в пятницу, 15 августа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом. Разговор с американским лидером состоится уже в субботу, 16 августа.
Смотрите также С широкими улыбками: Белый дом опубликовал протокольное фото Трампа и Путина
О чем будет интервью Трампа?
Президент США Дональд Трамп встретится с Бретом Байером и Шоном Ханнити для интервью. По данным Белого дома, разговор продлится 2 часа и будет касаться саммита американской и российской сторон на Аляске.
Интервью будет в эфире телеканала Fox News и должно начаться в 01:00 (по киевскому времени). Более дополнительных деталей по этому поводу в Белом доме пока не указывают, подробности остаются неизвестными.
Очевидно ключевые заявления Дональд Трамп сделает именно в рамках этого интервью.
Отметим, что после трех часов с начала встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в формате "три на три" детали разговора тоже неизвестны, поскольку журналистов ранее попросили покинуть помещение для разговора.