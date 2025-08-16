Журналисты Fox New анонсировали интервью американского президента Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске, которая началась в пятницу, 15 августа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом. Разговор с американским лидером состоится уже в субботу, 16 августа.

О чем будет интервью Трампа?

Президент США Дональд Трамп встретится с Бретом Байером и Шоном Ханнити для интервью. По данным Белого дома, разговор продлится 2 часа и будет касаться саммита американской и российской сторон на Аляске.

Интервью будет в эфире телеканала Fox News и должно начаться в 01:00 (по киевскому времени). Более дополнительных деталей по этому поводу в Белом доме пока не указывают, подробности остаются неизвестными.

Очевидно ключевые заявления Дональд Трамп сделает именно в рамках этого интервью.

Отметим, что после трех часов с начала встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в формате "три на три" детали разговора тоже неизвестны, поскольку журналистов ранее попросили покинуть помещение для разговора.