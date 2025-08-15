Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Незадолго до этого они встретились в аэропорту в Анкоридже на Аляске.

Что известно о начале переговоров на Аляске?

Сразу после начала встречи в формате "три на три" журналистов попросили покинуть помещение фразами "спасибо пресса" и "все покиньте комнату" для более частных обсуждений между американской и российской сторонами.

Начало встречи Трампа и Путина: смотрите видео: смотрите видео

Напомним, за час до начала саммита Белый дом объявил об изменении в переговорах с Россией. Там отметили, что они состоятся в формате "три на три", а США будут представлять президент Трамп, госсекретарь Рубио и Уиткофф.

Также ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах с Трампом в формате "три на три" от России будут участвовать глава МИД России Сергей Лавров и помощник по внешней политике Юрий Ушаков.