Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report. Незадовго до цього вони зустрілися в аеропорту в Анкориджі, що на Алясці.

Що відомо про початок переговорів на Алясці?

Відразу після початку зустрічі у форматі "три на три" журналістів попросили залишити приміщення фразами "дякуємо преса" та "усі покиньте кімнату" задля більш приватних обговорень між американською та російською сторонами.

Початок зустрічі Трампа і Путіна: дивіться відео

Нагадаємо, за годину до початку саміту Білий дім оголосив про зміну у переговорах з Росією. Там зазначили, що вони відбудуться у форматі "три на три", а США представлятимуть президент Трамп, держсекретар Рубіо та Віткофф.

Також раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах з Трампом у форматі "три на три" від Росії братимуть участь голова МЗС Росії Сергій Лавров і помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков.