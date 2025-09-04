В МИД России прокомментировали планы ЕС по гарантиям безопасности для Киева. Россия отказывается рассматривать любые варианты размещения иностранных войск в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Как в России реагируют на гарантии безопасности для Украины?

Во время брифинга на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва не будет обсуждать никакие идеи по размещению иностранных войск в Украине.

Это нужно им (Западу – 24 Канал) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят поразмышлять на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции,

– сказала Захарова.

По словам российского спикера, иностранная интервенция является "в корне неприемлемой и подрывает безопасность", а значит, Россия категорически отвергает обсуждение таких гарантий.

Кроме того, Захарова отреагировала на просьбу Киева о международных гарантиях безопасности. Она заявила, что такие шаги могут превратиться в "гарантии опасности" для всего европейского континента.

Кроме этого, у Лаврова раскритиковали позицию США, которые одобрили возможность продажи Украине ракет и другого вооружения. МИД России обвинил Вашингтон в двойных стандартах и отметил, что решение противоречит заявлениям о стремлении к урегулированию конфликта.

Будут ли иностранные войска в Украине?