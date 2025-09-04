Станет опасностью для ЕС: в России отреагировали на планы разместить иностранные войска в Украине
В МИД России прокомментировали планы ЕС по гарантиям безопасности для Киева. Россия отказывается рассматривать любые варианты размещения иностранных войск в Украине.
Как в России реагируют на гарантии безопасности для Украины?
Во время брифинга на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва не будет обсуждать никакие идеи по размещению иностранных войск в Украине.
Это нужно им (Западу – 24 Канал) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят поразмышлять на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции,
– сказала Захарова.
По словам российского спикера, иностранная интервенция является "в корне неприемлемой и подрывает безопасность", а значит, Россия категорически отвергает обсуждение таких гарантий.
Кроме того, Захарова отреагировала на просьбу Киева о международных гарантиях безопасности. Она заявила, что такие шаги могут превратиться в "гарантии опасности" для всего европейского континента.
Кроме этого, у Лаврова раскритиковали позицию США, которые одобрили возможность продажи Украине ракет и другого вооружения. МИД России обвинил Вашингтон в двойных стандартах и отметил, что решение противоречит заявлениям о стремлении к урегулированию конфликта.
Будут ли иностранные войска в Украине?
Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что планы по отправке военных, самолетов и кораблей в Украину серьезные и реально осуществимы. На саммите "Коалиции желающих" приняли решение поддерживать Украину и способствовать миру.
Германия пока не готова отправлять миротворцев в Украину, но рассматривает другие меры безопасности. Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что мир не может быть достигнут через капитуляцию Украины.
Европейские союзники готовы направить войска в Украину после прекращения огня, чтобы создать третью линию обороны. План "Коалиции решительных" предусматривает развертывание европейских сил на территории Украины на 5 – 10 лет.