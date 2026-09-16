Республиканцы готовят импичмент главе Пентагона Хегсету: СМИ раскрыли причину

В Палате представителей инициировали процедуру импичмента главе Пентагона. Пита Хегсета обвиняют в развязывании войны против Ирана без согласия Конгресса.

Резолюцию об импичменте министра подал член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси. Об этом сообщает Reuters.

Почему Гегсета хотят отправить в отставку?

Масси обвиняет Хегсета в том, что тот выполнял приказы о боевых действиях против Ирана без разрешения Конгресса. По мнению конгрессмена, это является злоупотреблением служебными полномочиями.

Вероятно, резолюцию не поддержат. В то же время Палата представителей будет вынуждена рассмотреть ее, поскольку Масси подал документ в специальном статусе. Это должно произойти в течение двух рабочих дней.

В Пентагоне заявили, что поддерживают Хегсета и его подход к работе. Пресс-секретарь ведомства Кингсли Уилсон подчеркнула, что министерство продолжит работать в интересах американских военных и США.

Отметим, что Масси давно критикует войну против Ирана и поддержку Израиля. В мае он проиграл республиканские праймериз кандидату Эду Галлрейну, которого поддерживал президент Дональд Трамп. Поэтому на выборах в ноябре Масси уже не будет баллотироваться.

Ранее конгрессмен вызвал недовольство Трампа, возглавив кампанию за обнародование документов Министерства юстиции, связанных с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Напомним, что война против Ирана началась 28 февраля после ударов США и Израиля.

По данным опросов, значительная часть американцев не поддерживает продолжение конфликта.

Демократы в Конгрессе уже несколько раз призывали Трампа прекратить боевые действия без одобрения Конгресса.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, 44% американцев заявили, что на выборах в Конгресс поддержали бы демократов, а 37% – республиканцев.

Война также повлияла на экономику США: из-за перебоев с поставками нефти цены на топливо приблизились к рекордным уровням.