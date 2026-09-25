Президент Венгрии сравнил борьбу Украины с венгерским восстанием 1956 года

Украина сейчас борется за сохранение своей независимости точно так же, как боролись венгры во время восстания 1956 года против просоветского режима. Об этом заявил президент Венгрии Андраш Бака во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Выступление венгерского лидера состоялось на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Что сказал президент Венгрии

Андраш Бака напомнил, что в 1956 году многие страны открыли свои двери для венгерских беженцев, а сейчас в подобной ситуации оказались украинцы.

Венгерский президент подчеркнул, что Будапешт решительно осуждает захватническую агрессию России, поскольку она нарушает международное право и Устав ООН.

Сегодня Украина борется за сохранение своей независимости. Венгрия осуждает полномасштабную наступательную войну России, которая нарушает Устав ООН и международное право. Мы выступаем в защиту права Украины на самооборону, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, а также права ее народа самостоятельно решать свое будущее. Свобода, за которую в 1956 году боролись венгры, – это та самая свобода, которую сегодня мы должны защищать и для украинцев,

– заявил Андраш Бака.

По его словам, дипломатия должна положить конец этой войне, однако прочный и справедливый мир невозможен без полного уважения к украинскому суверенитету.

Президент Венгрии также предупредил, что признание насильственного захвата территорий в качестве способа разрешения споров создаст угрозу для многих малых государств мира.

"Если насильственный захват территорий станет общепринятым способом разрешения споров, каждая небольшая страна будет иметь основания для беспокойства относительно своего будущего", – подчеркнул Андраш Бака.

К слову, тем временем министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан подтвердила, что Будапешт и в дальнейшем категорически выступает против строительства нового нефтяного объекта для нужд нашего государства. В то же время чиновница заявила о якобы урегулировании конфликта вокруг "Карпатской восьмерки" (C8).