Партия немецкой "подруги Путина" планирует заблокировать помощь Украине

В Германии партия Сары Вагенкнехт планирует вынести на голосование резолюцию против военной и финансовой помощи Украине. Для этого политическая сила рассчитывает на поддержку ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD).

Об этом сообщает NTV.

Какой удар по помощи Украине готовят пророссийские силы?

Партия "Союз Сары Вагенкнехт – за ум и справедливость" (BSW) готовит инициативу против дальнейшей помощи Украине. Речь идет о Саксонии-Анхальт, где на следующей неделе должны состояться выборы в земельный парламент.

Ведущие кандидаты BSW Клаудия Виттиг и Томас Шульце представили так называемую "Чрезвычайную программу BSW для мирной Саксонии-Анхальт". Одним из главных пунктов документа является намерение добиться принятия резолюции против немецкой военной помощи Украине.

В партии открыто заявили, что рассчитывают на голоса AfD для продвижения своей инициативы. По словам представителей партии, отказ от помощи Украине является известной позицией AfD, поэтому они ожидают поддержки этого предложения.

В то же время официальной договоренности между BSW и AfD о совместном голосовании пока нет. В BSW также не исключают, что к инициативе может присоединиться партия "Die Linke".

Партия Сары Вагенкнехт выступает за прекращение финансовой и военной поддержки Украины. В BSW утверждают, что помощь Киеву создает экономическое бремя для Германии и якобы увеличивает риск распространения войны на немецкую территорию.

Сама Вагенкнехт ранее призывала прекратить финансирование обороны Украины и выступала за переговоры с Россией. Она заявляла, что Германия больше не должна направлять средства "на войну в Украине".

В то же время результаты опросов свидетельствуют о значительной поддержке Украины среди немцев. По приведенным данным, 52% опрошенных готовы поддержать увеличение помощи Украине, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры.

На региональном уровне BSW пока находится на грани прохождения в парламент Саксонии-Ангальт – партия имеет около 3–4% поддержки. В то же время AfD в регионе лидирует с показателем около 40–42%, поэтому потенциальное сотрудничество двух сил может иметь политическое значение.

Намерения BSW сотрудничать с AfD уже вызвали напряженность внутри самой партии и критику со стороны других политических сил.

Напомним, немецкий политик из партии AfD Ганс-Томас Тильшнайдер хранит в своем кабинете чашку с символикой российской армии.

Журналист Пауль Ронцхаймер заметил сувенир во время визита в офис политика и поинтересовался, почему тот не убрал его.

Тильшнайдер заявил, что получил чашку в подарок во время поездки в Россию в 2023 или 2024 году и не видит причин ее выбрасывать.

На замечание о том, что российская армия ведет войну против Украины, политик ответил, что для него это всего лишь чашка.

Он также заявил, что не считает войну против Украины войной Германии.

Когда журналист вновь спросил его об отношении к российской армии, Тильшнайдер начал нервничать и попросил прекратить вопросы о чашке.

В то же время член AfD заявил, что Россия для Германии "ни враг, ни друг", потому что, по его мнению, государства руководствуются собственными интересами.

Ранее сопредседатель AfD Алис Вайдель заявила, что в случае прихода партии к власти она будет выступать за выход Германии из еврозоны и Шенгенского соглашения.