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Який удар по допомозі Україні готують проросійські сили?

Партія "Союз Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість" (BSW) готує ініціативу проти подальшої допомоги Україні. Йдеться про Саксонію-Ангальт, де наступного тижня мають відбутися вибори до земельного парламенту.

Провідні кандидати BSW Клаудія Віттіг і Томас Шульце представили так звану "Екстрену програму BSW для мирної Саксонії-Ангальт". Одним із головних пунктів документа є намір домогтися ухвалення резолюції проти німецької військової допомоги Україні.

Там відкрито заявили, що розраховують на голоси AfD для просування своєї ініціативи. За словами представників партії, відмова від допомоги Україні є відомою позицією AfD, тому там очікують на підтримку цієї пропозиції.

Водночас офіційної домовленості між BSW та AfD щодо спільного голосування наразі немає. У BSW також не виключають, що до ініціативи може долучитися партія Die Linke.

Партія Сари Вагенкнехт виступає за припинення фінансової та військової підтримки України. У BSW стверджують, що допомога Києву створює економічний тягар для Німеччини та нібито збільшує ризик поширення війни на німецьку територію.

Сама Вагенкнехт раніше закликала припинити фінансування оборони України та виступала за переговори з Росією. Вона заявляла, що Німеччина більше не повинна спрямовувати кошти "на війну в Україні".

Водночас результати опитувань свідчать про значну підтримку України серед німців. За наведеними даними, 52% опитаних готові підтримати збільшення допомоги Україні, якщо Росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори.

На регіональному рівні BSW наразі перебуває на межі проходження до парламенту Саксонії-Ангальт – партія має близько 3 – 4% підтримки. Водночас AfD у регіоні лідирує з показником близько 40 – 42%, тому потенційна співпраця двох сил може мати політичне значення.

Наміри BSW співпрацювати з AfD уже спричинили напруженість усередині самої партії та критику з боку інших політичних сил.

Нагадаємо, німецький політик із партії AfD Ганс-Томас Тільшнайдер зберігає у своєму кабінеті чашку із символікою російської армії.

Журналіст Пауль Ронцхаймер помітив сувенір під час візиту до офісу політика та поцікавився, чому той не прибрав його.

Тільшнайдер заявив, що отримав чашку в подарунок під час поїздки до Росії у 2023 або 2024 році й не бачить причин її викидати.

На зауваження про те, що російська армія веде війну проти України, політик відповів, що для нього це лише чашка.

Він також заявив, що не вважає війну проти України війною Німеччини.

Коли журналіст знову запитав його про ставлення до російської армії, Тільшнайдер почав нервувати та попросив припинити запитання про чашку.

Водночас член AfD заявив, що Росія для Німеччини "ні ворог, ні друг", оскільки, на його думку, держави керуються власними інтересами.

Раніше співголова AfD Аліс Вайдель заявила, що в разі приходу партії до влади вона виступатиме за вихід Німеччини з єврозони та Шенгенської угоди.