В немецкой политике назревает резкая смена фаворитов. Партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая еще десять лет назад считалась маргинальной, сегодня впервые возглавила национальные рейтинги. Новый вызов для европейской демократии становится прямой угрозой для Украины, ведь AfD не скрывает скепсиса относительно санкций против России и выступает против масштабной помощи Киеву.

24 Канал проанализировал, почему в самой богатой стране Европы все больше избирателей отдают предпочтение популистам, какую политическую стратегию использует AfD и почему эта волна радикального популизма распространяется далеко за пределы одной Германии?

Популисты рвутся в лидеры: что такое Альтернатива для Германии?

В немецкой политике назревает сдвиг, который в Киеве точно не назовут приятным. "Альтернатива для Германии" – партия, которую в ЕС неоднократно обвиняли в пророссийской риторике и симпатиях к Кремлю, впервые в истории вышла на первое место в национальных рейтингах.

Для многих немцев AfD стала символом протеста. Отдавая за них свой голос, немцы демонстрируют откровенное недовольство властью, в частности экономической и миграционной политикой. Однако для Украины проблема гораздо глубже, ведь увеличение популярности AfD означает потенциальное ослабление политической и военной поддержки со стороны Берлина.

Что известно о партии AfD? Партия AfD появилась еще в 2013 году. Тогда они напоминали скорее клуб экономистов, чем полноценную политическую силу. Члены AfD выступали против использования евро и критиковали финансовую помощь странам Южной Европы во время долгового кризиса. В те времена программа партии, если так это можно было назвать, казалась узкотематической и маргинальной.



Но уже через несколько лет движение превратилось в радикальную силу с жесткой антимигрантской риторикой, постоянными скандалами и откровенными заявлениями о необходимости отмены санкций против России.



Лидер партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель / Фото DPA

Сегодня партию возглавляет Алиса Вайдель – откровенная радикалка, которая продвигает жесткую антииммиграционную политику и евроскептические позиции, что часто идут в разрез с традиционным внешнеполитическим курсом Германии. Именно эта политическая трансформация – от профессорского кружка до массового популистского движения – и делает опасной не только для немецкой демократии, но и для единства ЕС в поддержке Украины.

Одно дело, когда европейский консенсус вокруг поддержки Украины пытается подорвать Виктор Орбан из Венгрии – страны, на которую у остального Евросоюза остаются серьезные рычаги влияния, в частности те же экономические дотации от Брюсселя.

Настоящая же опасность кроется в резкой смене курса таких экономических гигантов, как Германия или Франция, где приход радикально настроенных пророссийских популистов способен подорвать устойчивый порядок и изменить политику внутри всего Европейского Союза.

От маргиналов до лидеров: почему немцы готовы голосовать за AfD?

Если в немецкой политике и есть сенсация этого лета, то она измеряется двумя цифрами: 26% – именно столько немцев, по данным опроса Forsa, готовы сегодня отдать голос за "Альтернативу для Германии". Это болезненный рекорд для традиционных немецких партий, и что более неприятно – это означает первое место AfD в общенациональном рейтинге и демонстрирует широкую тенденцию к росту их популярности, ведь раньше партия получала большинство только в нескольких восточных землях Германии.

На второй строчке – консервативный блок Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС\ХСС), где председательствует действующий канцлер Германии Фридрих Мерц. Блок получил всего 24% благосклонности. Отрыв маленький, однако пока это худший показатель для ХДС/ХСС со времен провального для них 2021 года.



В течение последнего электорального цикла AfD (синим) активно наращивает влияние / Источник: Бундестаг

Но дело не только во внутренних раскладах. AfD получила еще и неожиданные авансы из-за океана, которые в Берлине восприняли с тревогой. Илон Маск использовал свою платформу X (бывший Twitter) для заявления, что "только AfD может спасти Германию". Этот пост мгновенно разлетелся в соцсетях, а сам Маск пошел еще дальше – провел совместный стрим с лидером партии Алисой Вайдель, где обсуждал миграционную политику, экономические вызовы и даже тему отношений с Россией.

Для сторонников это стало доказательством "международного признания", а для критиков – сигналом, что самый богатый бизнесмен мира готов легитимизировать радикальную силу, которая стоит в оппозиции к ключевым решениям ЕС и НАТО.

Не менее красноречивым был и жест вице-президента США Джей Ди Венса, одного из самых влиятельных людей в команде Дональда Трампа. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Вэнс раскритиковал организаторов за то, что те не пригласили АдГ:

Мы не должны соглашаться со всем, или вообще с чем-то, что они говорят. Но когда политические лидеры представляют значительную часть избирателей, мы обязаны хотя бы вести диалог,

– завил вице-президент США Джей Ди Вэнс.



Вице-президент США Джей Ди Вэнс критикует европейских лидеров с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности / Фото EPA

За несколько дней до этого Вэнс имел частную встречу с Вайдель, что в немецкой прессе было интерпретировано как мягкое, но четкое одобрение позиции AfD со стороны действующей американской администрации.

И подобные движения со стороны американских властей не удивляют, ведь политический багаж AfD вполне соответствует этому международному "клубу по интересам". Партия открыто выступает против иммиграции и продвигает концепцию так называемой ремиграции, которую критики вполне резонно считают простым эвфемизмом принудительных депортаций. Сразу приходят на ум лозунги предвыборной кампании Дональда Трампа, где призывы к "массовым депортациям" даже не были скрыты в обертку более симпатичной терминологии.

Для Украины же АдГ опасна прежде всего из-за стремления ее членов сократить помощь и ослабить санкции против России. В дополнение, никоим образом не пророссийская АдГ открыто критикует НАТО. Да и в целом, из-за своей популистской риторики представители партии неоднократно попадали в скандалы – от преуменьшения преступлений нацизма до использования запрещенных лозунгов времен Третьего Рейха.

Однако подобное пространство для популизма часто открывают сами же европейские бюрократы, не только на национальном уровне, но и в рамках политики всего блока, говорит в комментарии 24 Каналу политический аналитик и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Валерий Клочок Политический аналитик и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Одной из главных проблем в Европе сегодня являются директивы ЕС. Особенно это касается климатической политики и торговых директив блоу. Под лозунгом борьбы с глобальным потеплением европейская экономика несет серьезные убытки, и это непосредственно бьет по благосостоянию граждан. К примеру, примерно при одинаковой численности населения европейская экономика сейчас в полтора раза слабее американской. Это сигнал, что надо переосмыслить подход.

В конце концов, несмотря на весь радикализм, протестный электорат в восточных землях Германии и разочарованные центристы все чаще видят в "Альтернативе для Германии" реальную альтернативу старым политическим силам. И если в Берлине пока клянутся не идти с ними в коалицию, то на уровне общественных настроений красная линия между "системными" и "антисистемными" партиями постепенно размывается, а как только партия окончательно выйдет за рамки маргинеса, даже традиционные немецкие политические силы могут склониться к построению коалиции с АдГ.

Как работает стратегия AfD и почему она успешна?

В контексте такого подъема правых популистов автоматически задумываешься над вопросом, а как же им это удается? Ответить можно ознакомившись с внутренним стратегическим досье Альтернативы для Германии. Он четко показывает, что партия действует по плану, а ее методы мало похожи на классическую политическую конкуренцию. Говорится не столько о программе или управленческих предложениях, сколько о черных политических технологиях и попытках разрушения существующих коалиций.

Шаг первый – "культурная война". AfD целенаправленно создает информационные конфликты вокруг чувствительных социальных тем, чтобы расколоть общество на два полярных лагеря. При этом речь идет не только о собственных оппонентах в левом спектре, но и о создании давления на умеренных избирателей. Механизм простой: через медиа-кампании, громкие заявления и искажения фактов партия подрывает доверие к институтам, заставляет оппонентов защищаться и смещает дискуссию в выгодное для себя русло.

Очень красноречивым стал случай с юристом Фрауке Брозиус-Герсдорф. AfD и правые медиа запустили кампанию против ее кандидатуры в Конституционный суд, называя ее "фанатичной сторонницей абортов", которая якобы поддерживает "уничтожение жизни до девятого месяца".



Информация была ложной, а аргументация очень манипулятивная, и в конце концов AfD удалось подорвать доверие к Брозиус-Герсдорф и заставила часть депутатов отказаться от ее поддержки.

Шаг второй – разрушение "защитного барьера" между традиционными партиями и радикалами. AfD стремится сделать невозможным сосуществование центристских сил во власти, расшатывая их союзы и играя на идеологических противоречиях. Цель очень проста – заставить консервативные партии рассматривать сотрудничество с AfD как меньшее зло. Для этого используют как открытую критику коалиций, так и тонкие намеки, направленные на избирателей.

Для этого партия использует тактику "точечных атак" по самым уязвимым темам для ХДС\ХСС и Социал-демократов – от вопросов миграции до экономической политики. Когда социал-демократы выступают с более левыми инициативами, АдН намеренно усиливает раздражение среди части христианских демократов, заставляя их дистанцироваться от партнеров. В результате создается впечатление, что "большая коалиция" не способна действовать единым фронтом, поэтому традиционная модель сотрудничества теряет смысл. Именно на противоречия внутри правительственных партий и делает ставку AfD, ведь таким образом им в конце концов может удаться подать себя как возможного союзника для консерваторов.

Валерий Клочок Политический аналитик и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Я не исключаю, что с такими силами могут создавать коалиции. Пример есть и в Польше, где "Конфедерация" с откровенно антиевропейскими взглядами набирает вес, и с ней также готовы договариваться. Это не означает, что они сразу будут формировать правительственную политику или выдвигать премьера, но случаи могут быть разные. И объединение с подобными партиями ради прихода к власти я вполне допускаю.

Шаг третий – захват ключевых тем своих оппонентов. AfD активно пытается отобрать у традиционных правых монополию на экономическую, налоговую и безопасностную риторику. Партия обещает простые решения сложившихся проблем. Здесь полный набор профессионального популиста: и снижение налогов, и масштабные льготы для семей, и жесткий контроль границ. Делать это чрезвычайно просто, ведь находясь в оппозиции, тебе не надо доказывать реалистичность подобных идей, достаточно, чтобы они привлекательно звучали.



Лидер фракции AfD в землях Тюрингии Бьерн Гекке во время митинга партии / Фото Getty Images

В целом эта стратегия AfD опирается на постоянное нагнетание конфликта, культивацию образа "жертвы системы" и подрыв компромиссной политики как таковой. Политологи отмечают, что такие маневры противоречат базовым принципам представительной демократии – компромисса, взаимоуважения и готовности работать с политическими оппонентами. Но именно в этом и заключается расчет АдГ – полностью сломать правила игры, чтобы заставить других играть по ее сценарию.

Европу захлестнули популисты: какие в этом риски для Украины?

То, что происходит в Германии с AfD, – далеко не единичный случай. В Европе все больше стран видят подъем радикального популизма, и этот тренд может иметь серьезные последствия для Украины.

В Португалии центристская коалиция одержала победу на выборах, однако ультраправое движение "Chega" совершило прорыв – оно сравнялось с социалистами по количеству мест в парламенте и теперь контролирует уже почти четверть мандатов. Следующий электоральный цикл может стать настоящей неожиданностью для португальских парламентариев, если членам Chega удастся усилить свои позиции.

центристская коалиция одержала победу на выборах, однако – оно сравнялось с социалистами по количеству мест в парламенте и теперь контролирует уже почти четверть мандатов. Следующий электоральный цикл может стать настоящей неожиданностью для португальских парламентариев, если членам Chega удастся усилить свои позиции. Во Франции давно всем знакомое "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен уже не просто приобретает популярность, а по аналогии с AfD, активно трансформирует электоральную карту. Партия вошла в парламентскую гонку с шансом сформировать правительство впервые со времен Второй мировой войны. Несмотря на давление со стороны власти и преследования самой Ле Пен, партия может получить уже реальные полномочия, если ее партия получит большинство на предстоящих выборах.



Марин Ле Пен во французском парламенте / Фото AP

По Украине, ее позиция – четкая и тревожная. Ле Пен выступает против вступления Киева в НАТО, критикует санкции и предлагает "привилегированное партнерство" с Москвой вместо эскалации. Она даже называет Украину "подданной" США, а как решение конфликта видит федерализованную модель, где регионы будут иметь более широкую автономию.

Правительственный класс Великобритании пока удачно сдерживает популистское движение на выборах, но партия Reform UK под руководством Найджела Фараджа постепенно набирает обороты . В своих интервью Фарадж позволял себе утверждения, что "Запад спровоцировал войну в Украине" – в частности, из-за расширения НАТО и ЕС. Такие заявления ударили по поддержке Украины, а аналитики отмечают, что множество его избирателей считают, что Великобритания должна уменьшить помощь Украине, если это сделают США.

пока удачно сдерживает популистское движение на выборах, но . В своих интервью Фарадж позволял себе утверждения, что "Запад спровоцировал войну в Украине" – в частности, из-за расширения НАТО и ЕС. Такие заявления ударили по поддержке Украины, а аналитики отмечают, что множество его избирателей считают, что Великобритания должна уменьшить помощь Украине, если это сделают США. Стоит также отметить недавний политический кризис в Румынии. Проевропейский кандидат Никушор Дан в конце концов победил ультранационалиста Георге Симиона, который предлагал сократить помощь Украине и выступал угодником России. Та самая победа не далась ему просто, и даже заставила Румынию прибегнуть к по-настоящему сложным решениям.

Проблема в том, что первый тур выборов, где победил некий Келин Джеорджеску, был отменен решением суда, а само голосование провели снова. Вдаваться в детали, конечно, можно, ведь по официальной позиции Румынии этот Джеорджеску был фейковым кандидатом, продвинутым российскими спецслужбами через социальные сети, в частности китайский ТикТок, однако сам прецедент оставляет после себя много вопросов.

Проблема в том, что для стороннего наблюдателя, который не готов вдаваться в детали, как, например, американского вице – Вэнса, это может показаться политической расправой с оппозиционным кандидатом. В конце концов, сам Вэнс упомянул об этом случае на той же Мюнхенской конференции по безопасности.

Альтернатива для Германии тоже сегодня сталкивается с юридическим давлением, а некоторые члены Бундестага предлагают напрямую запретить деятельность партии, потому что она является "угрозой для страны". Но в целом политика запретов той или иной политической силы может в будущем вызвать больше проблем, чем пользы. Даже если в моменте кажется, что это решение способно защитить страну от радикалов.

Валерий Клочок Политический аналитик и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Нельзя игнорировать, но нельзя и запрещать такие явления. Националистический радикализм – это зло, и повторения подобной истории быть не может. Но в то же время, когда ты просто запрещаешь, возникает обратный эффект – общество реагирует сопротивлением. Единственный метод противодействия выглядит идеалистично, но он работает. Это эффективность правительства. Если власть работает хорошо, пространство для подобных радикалов исчезает.

Для Украины все эти европейские политические интриги имеют жизненно важное значение. Как во Франции, так и в Германии популисты все громче ставят под вопрос поддержку Киева. Это происходит параллельно – с по-настоящему историческим периодом, когда решается будущее Украины – от членства в ЕС и НАТО, до гарантий безопасности от европейской "коалиции желающих".

Как популисты в Европе открывают возможности для России

Подъем AfD в Германии и рост влияния популистских сил по всей Европе создают новую политическую реальность, в которой Украина уже не сможет рассчитывать на единодушную поддержку ЕС. Партии подобного спектра – от Ле Пен во Франции до Вайдель в Германии – либо прямо выступают против военной помощи Украине, либо ставят под сомнение санкционную политику в отношении России.

Кремлю же это открывает окно возможностей. Российская пропаганда и деньги уже не раз фигурировали в связке с популистскими партиями Европы. Исследования европейских разведывательных служб фиксировали как прямые контакты, так и косвенные информационные кампании, направленные на усиление инфоповодов, выгодных Москве.

В случае с Германией риск двойной:

Во-первых, партия последовательно выступает против нынешнего курса Берлина на поддержку Киева, что в случае ее влияния на правительственные решения может привести к сокращению помощи.

партия последовательно выступает против нынешнего курса Берлина на поддержку Киева, что в случае ее влияния на правительственные решения может привести к сокращению помощи. Во-вторых, Германия остается ключевым игроком в ЕС и крупнейшим экономическим донором Украины в Европе. Изменение политической конъюнктуры в Германии будет иметь цепной эффект для всего Евросоюза.

Проблема не только в отдельных политических силах, а в более широком тренде, когда популисты по всему континенту способны формировать коалиции, блокировать санкционные решения или отказываться ратифицировать пакеты помощи для Киева. Украинцы уже были свидетелями того, как ограниченный круг MAGA-радикалов в американском Конгрессе более 9 месяцев блокировали выделение средств для поддержки обороны Украины. Чуть позже те же люди пришли к власти и взяли контроль над Белым Домом.

Стоит относиться к подобным политическим силам с осторожностью, ведь сегодняшние маргинальные голоса на политической периферии, уже завтра могут превратиться в полноправных игроков, претендующих на власть в крупнейших столицах Европы.