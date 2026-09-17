Эстония может немедленно закрыть границу с Россией в случае объявления оккупантами всеобщей мобилизации

Эстония готова немедленно закрыть государственную границу с Россией в случае изменения оценки угрозы безопасности, в частности в случае объявления всеобщей мобилизации в России.

Об этом сообщили премьер-министр страны Кристен Михал и глава МИД Маргус Тсахкна в ходе правительственной пресс-конференции, передает издание ERR.

Что говорят в Эстонии о угрозах со стороны России?

Чиновники прокомментировали внутренний документ с анализом потенциальных сценариев действий Кремля, который появился в реестре государственных документов. Во время заседания кабинета по вопросам безопасности эстонские чиновники подробно обсудили возможные шаги в случае обострения ситуации со стороны соседа.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна подчеркнул важность подготовки к любым действиям со стороны главного источника угрозы.

Если Россия объявит всеобщую мобилизацию, это, несомненно, станет важным шагом, который усилит внутреннюю напряженность в стране. В кабинете по вопросам безопасности мы всегда обсуждаем различные сценарии,

– сказал Маргус Тсахкна.

Глава правительства Кристен Михал подчеркнул, что страны НАТО и Европейского Союза должны быть готовы реагировать на любые шаги Москвы. По его словам, существенные ежемесячные потери на фронте рано или поздно вынудят российское руководство принимать новые решения для продолжения войны.

То, что в России дела идут очень плохо, ни для кого не является новостью. В экономике у них нет ни одного здорового сегмента, ежемесячно 30–40 тысяч человек гибнут или получают ранения. В какой-то момент им придется принять меры, чтобы продолжать вести войну,

– отметил Кристен Михал.

Премьер-министр уточнил, что в случае необходимости Департамент полиции и пограничной охраны способен перекрыть пограничные пункты в кратчайшие сроки. Он напомнил, что аналогичный механизм уже отрабатывался во время спровоцированных беспорядков на пограничных переходах.

В настоящее время в Эстонии уже сокращено время работы пунктов пропуска и введен сплошной таможенный контроль всех лиц и грузов. Ранее инициативы по полному закрытию границы с Россией не находили достаточной поддержки в обществе, однако новая волна мобилизации в России может полностью изменить это решение.