Про це повідомили прем'єр-міністр країни Крістен Міхал та глава МЗС Маргус Тсахкна під час урядової пресконференції, передає видання ERR.

Що кажуть в Естонії про загрози з боку Росії?

Урядовці прокоментували внутрішній документ з аналізом потенційних сценаріїв дій Кремля, який з'явився в реєстрі державних документів. Під час засідання кабінету з питань безпеки естонські посадовці детально обговорили можливі кроки у разі загострення ситуації з боку сусіда.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкнa підкреслив важливість підготовки до будь-яких дій з боку головного джерела загрози.

Якщо Росія оголосить загальну мобілізацію, це, безперечно, стане важливим кроком, який посилить внутрішню напруженість у країні. У кабінеті з питань безпеки ми завжди обговорюємо різні сценарії,

– сказав Маргус Тсахкнa.

Глава уряду Крістен Міхал наголосив, що країни НАТО та Європейського Союзу мають бути готовими реагувати на будь-які кроки Москви. За його словами, суттєві щомісячні втрати на фронті рано чи пізно змусять російське керівництво ухвалювати нові рішення для продовження війни.

Те, що в Росії справи йдуть дуже погано, ні для кого не є новиною. В економіці у них немає жодного здорового місця, щомісяця 30 – 40 тисяч чоловіків гинуть або отримують поранення. У якийсь момент їм доведеться вжити заходів, щоб продовжувати вести війну,

– зазначив Крістен Міхал.

Прем'єр-міністр уточнив, що в разі потреби Департамент поліції та прикордонної охорони здатний перекрити прикордонні пункти за найкоротший час. Він нагадав, що аналогічний механізм вже відпрацьовували під час спровокованих заворушень на прикордонних переходах.

Наразі в Естонії вже скорочено час роботи пунктів пропуску та запроваджено суцільний митний контроль усіх осіб та вантажів. Раніше ініціативи щодо повного закриття кордону з Росією не знаходили достатньої підтримки у суспільстві, проте нова хвиля мобілізації в Росії може повністю змінити це рішення.