Хуситы захватили стратегический порт Мока и усилили контроль над проливом Баб-эль-Мандеб

Боевики на Ближнем Востоке совершили новый стремительный рывок и угрожают полностью перекрыть один из важнейших морских торговых путей планеты. Новая волна эскалации уже ставит под угрозу глобальные поставки энергоресурсов и провоцирует стремительный рост цен на рынках.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Что сейчас происходит в Йемене?

Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, захватили портовый город Мока и значительно расширили свое влияние на стратегический пролив Баб-эль-Мандеб.

Кроме того, боевики развернули атаки на острова Ханиш в Красном море, вынуждая лояльные правительству силы срочно передислоцироваться на юг, в город Дхубаб.

Именно контроль над этим побережьем и соседним островом Перим является ключевым для обеспечения судоходства в регионе.

Угроза для мирового энергетического рынка

Пролив Баб-эль-Мандеб служит южными воротами Красного моря и соединяет Аравийский полуостров с Африкой. Она является критически важным маршрутом для транспортировки нефти и топлива из стран Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал.

Блокировка этого узкого прохода грозит остановкой морской торговли, особенно на фоне действий Ирана, который ранее перекрыл Ормузский пролив.

В последние дни противостояние между правительственными силами Йемена и хуситами вспыхнуло с новой силой, создав второй активный театр боевых действий.

Перемирие, достигнутое при посредничестве ООН еще в 2022 году, больше не сдерживает стороны, что грозит перерасти в полномасштабную войну.

Обострение конфликта совпало с крупнейшей волной взаимных атак на суда между США и Ираном в Персидском заливе. Реальные риски перебоев в поставках топлива уже вызвали скачок цен – нефть марки Brent подорожала до 99,22 доллара за баррель.

К слову, американцы поразили несколько иранских судов. Как рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, три из пяти иранских нефтяных танкеров, которые 8 сентября уничтожили военные США, были связаны с российским теневым флотом и использовались для обхода санкций. Суда Kaviz, Charminar и Riesco регулярно перевозили российскую нефть и заходили в порты России.