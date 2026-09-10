Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Що зараз відбувається у Ємені?

Єменські хусити, яких підтримує Іран, захопили портове місто Мока та значно розширили свій вплив на стратегічну протоку Баб-ель-Мандеб.

Окрім того, бойовики розгорнули атаки на острови Ханіш у Червоному морі, змушуючи лояльні уряду сили терміново передислоковуватися на південь до міста Дхубаб.

Саме контроль над цим узбережжям та сусіднім островом Перім є ключовим для утримання судноплавства у регіоні.

Загроза для світового енергетичного ринку

Протока Баб-ель-Мандеб слугує південними воротами Червоного моря й з'єднує Аравійський півострів з Африкою. Вона є критично важливим маршрутом для транспортування нафти та палива з країн Перської затоки до Середземного моря через Суецький канал.

Блокування цього вузького проходу загрожує зупинити морську торгівлю, особливо на тлі дій Ірану, який раніше перекрив Ормузьку протоку.

Останніми днями протистояння між урядовими силами Ємену та хуситами спалахнуло з новою силою, створивши другий активний театр бойових дій.

Перемир'я, досягнуте за посередництва ООН ще у 2022 році, більше не стримує сторони, що загрожує перерости у повномасштабну війну.

Загострення конфлікту збіглося з найбільшою хвилею взаємних атак на судна між США та Іраном у Перській затоці. Реальні ризики перебоїв у постачанні палива вже спричинили стрибок цін – нафта марки Brent подорожчала до 99,22 долара за барель.

До слова, американці уразили декілька іранських суден. Як розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, три з п’яти іранських нафтових танкерів, які 8 вересня знищили військові США, були пов’язані з російським тіньовим флотом і використовувалися для обходу санкцій. Судна Kaviz, Charminar та Riesco регулярно транспортували російську нафту та заходили до портів Росії.