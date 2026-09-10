Як розповів у коментарі Суспільному уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, уражені судна тривалий час забезпечували функціонування нелегальних схем експорту нафти.

Які подробиці?

Танкер Kaviz заходив до російських портів Усть-Луга та Новоросійськ і систематично вимикав систему відстеження AIS для приховування маршрутів. Судно пов'язане з компанією Fractal Marine DMCC, яка є одним із ключових операторів російського тіньового флоту.

Другий танкер, Charminar, транспортував нафту з портів Усть-Луга, Приморськ, Висоцьк і Санкт-Петербург. Навіть після запровадження санкцій Великою Британією проти оператора судно просто перевели на нових менеджерів.

При цьому Charminar пов'язаний із судноплавною імперією, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані, яка одночасно працює з іранською та російською нафтою,

– зазначив Власюк.

Схема обходу санкцій та перевантаження в морі

Третій знищений танкер Riesco здійснював безпосереднє перевантаження сировини у відкритому морі між іншими підсанкційними суднами. Воно одночасно обслуговувало як російський, так і іранський нафтовий експорт.

Наразі всі три танкери перебувають під санкціями України та США, а Kaviz додатково заблокований ЄС, Великою Британією, Канадою та Швейцарією.

Російський та іранський тіньові флоти перетинаються через судна, менеджерів, посередників і нафтові маршрути. Саме тому реакція на такі судна має бути жорсткою незалежно від того, під чиїм прапором і в чиїх інтересах вони формально працюють,

– пояснив уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Власюк підкреслив, що тіньовий флот став реальною безпековою загрозою, тому обмеження мають фізично позбавляли підсанкційні держави можливості фінансувати війну.

Ескалація протистояння в Оманській затоці

Удари по суднах стали відповіддю США на спроби Корпусу вартових ісламської революції атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. Військові США знищили чотири танкери в Оманській затоці та один біля острова Харк.

Наступної ночі американські сили потопили ще п'ять іранських нафтових танкерів, на що Іран заявив про атаку у відповідь на 10 суден поблизу Ормузької протоки.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті американський удар по іранських танкерах зачепив тіньовий флот Росії, ескалація в Близькосхідному регіоні вже призвела до суттєвого зростання ризиків для цивільного судноплавства та глобального постачання енергоресурсів.