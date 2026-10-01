Не Россия: Великобритания раскрыла, кто стоит за инцидентом на авиабазе США

27 сентября возле авиабазы США в Великобритании были задержаны 5 мужчин. Их подозревают в подготовке террористического акта по заказу иностранного государства.

Великобритания считает, что за инцидентом на американской авиабазе стоит Иран. Об этом заявил премьер-министр Энди Бернем в интервью BBC, пишет Politico.

Кто готовил теракт на авиабазе США?

По словам Бернема, власти позже сообщат больше подробностей об инциденте. На данный момент они уже могут подтвердить причастность Ирана.

Глава британской контртеррористической полиции Лоренс Тейлор в понедельник заявил, что правоохранители проверяют "все возможные версии", в частности, что за инцидентом могут стоять "прокси или люди, которые сознательно или бессознательно действуют от имени иностранного государства"

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что "событие на авиабазе США, очевидно, имеет отношение к иностранному игроку".

Напомним, 5 британцев в возрасте около 20 лет были задержаны ранним утром в воскресенье. Это произошло после того, как полиция графства Глостершир получила сообщение о подозрительных автомобилях вблизи авиабазы RAF Fairford, которую используют ВВС США.

Сначала мужчин задержали по подозрению в нарушении Закона о взрывчатых веществах, а впоследствии – в подготовке террористического акта.

После досмотра автомобилей правоохранители не обнаружили самодельных взрывных устройств, однако полиция сообщила об изъятии "определенного количества бензина".

Впоследствии мужчин уволили под залог, однако расследование в их отношении продолжается.

В начале этого года ВВС США получили разрешение использовать авиабазу "Ферфорд" для нанесения ударов по Ирану.

В июле Корпус стражей Исламской революции Ирана предупредил Великобританию, что любая британская военная база, которую США будут использовать для запуска ракет, станет "законной целью".